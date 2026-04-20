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20 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Alumnos de Jacobacci impulsan mensajes de aliento ante la preocupación por amenazas en las escuelas

Estudiantes del CET 26 transformaron espacios comunes de la institución en áreas de contención y apoyo, promoviendo el compañerismo frente al contexto de temor creciente en diversas escuelas del país
Por Redacción Red43

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Estudiantes de 6° 1° del CET N° 26 de Ingeniero Jacobacci llevaron adelante una iniciativa para fomentar la convivencia escolar, en respuesta a la preocupación generalizada por las recientes amenazas registradas en instituciones educativas de la región y el país.

 

En un contexto marcado por la activación de protocolos de seguridad ante amenazas de tiroteos —situación que afectó a escuelas de Bariloche y otras localidades argentinas—, los jóvenes decidieron implementar una medida alternativa para contrarrestar la angustia. La propuesta consistió en utilizar las paredes de los baños del establecimiento como un espacio de expresión, donde plasmaron mensajes de aliento y acompañamiento entre pares.

 

 

Entre las frases seleccionadas por los estudiantes se destacan: “Tu voz importa”, “Sos más fuerte de lo que pensás” y “Qué linda que sos”. Según indicaron los alumnos, el objetivo de la iniciativa es promover la comunicación y fortalecer el tejido social dentro del ámbito educativo.

 

La acción fue difundida tras una semana de incertidumbre en el sistema educativo, posicionándose como una respuesta centrada en la contención colectiva frente a la problemática de seguridad que atraviesan diversos establecimientos en la actualidad.



M.G

 

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