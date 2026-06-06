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06 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

La neblina tomó por sorpresa a Esquel

La noche parecía estrellada, hasta que una bruma misteriosa llegó para dejar la ciudad como el escenario de una película de suspenso en la noche de hoy sábado.
Por Redacción Red43

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Hoy es uno de esos días en que el clima de Esquel sorprende hasta al más nacido y criado.

 

Con una lluvia de mediodía que duró un poco más de lo pronosticado, el día parecía normal dentro del frío otoñal esperado en junio.

 

De hecho, el pronóstico anticipaba una noche despejada. Pero claro, la realidad trajo una nube sorpresiva y a ras del suelo.

 

Algunos previsores vieron llegar la niebla desde la ruta camino a Trevelin, pero desde las 20 horas la bruma condicionó la visión de todo Esquel. Por momentos, la visibilidad fue inferior a una cuadra y media. Y registrarlo en cámaras se volvió una tarea difícil, pareciendo simplemente que el lente se ensució.

 

Pero no: noche de sábado con neblina en la ciudad. Con el encanto de lo inesperado.

 

SL

 

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