Fidelmira Navarro Vasquez QEPD

Ha dejado de existir en Trevelin la Sra. Fidelmira Navarro Vasquez, a la edad de 86 años.

Sus restos serán inhumados mañana, 8 de junio, a las 11:00 horas en el Cementerio de Trevelin.

Su desaparición enluta a las familias de Navarro, Vasquez, Barrera Navarro, Morán Navarro, Gangas Navarro, Evans, Molina Navarro, y otros.

Sus restos son velados hoy, 7 de junio, de 15:00 a 17:00 horas y mañana, 8 de junio, de 9:00 a 11:00 horas, en Perito Moreno 214.

Casa de duelo: Cocheria Esquel.

R.G