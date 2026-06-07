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Por Redacción Red43

Fidelmira Navarro Vasquez QEPD

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Ha dejado de existir en Trevelin la Sra. Fidelmira Navarro Vasquez, a la edad de 86 años. 

 

Sus restos serán inhumados mañana, 8 de junio, a las 11:00 horas en el Cementerio de Trevelin. 

 

Su desaparición enluta a las familias de Navarro, Vasquez, Barrera Navarro, Morán Navarro, Gangas Navarro, Evans, Molina Navarro, y otros. 

 

Sus restos son velados hoy, 7 de junio, de 15:00 a 17:00 horas y mañana, 8 de junio, de 9:00 a 11:00 horas, en Perito Moreno 214. 

 

Casa de duelo: Cocheria Esquel.

 

 

 

 

R.G

 

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