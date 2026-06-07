Fidelmira Navarro Vasquez QEPD

07 de Junio de 2026
necrologicas |
Ha dejado de existir en Trevelin la Sra. Fidelmira Navarro Vasquez, a la edad de 86 años.
Sus restos serán inhumados mañana, 8 de junio, a las 11:00 horas en el Cementerio de Trevelin.
Su desaparición enluta a las familias de Navarro, Vasquez, Barrera Navarro, Morán Navarro, Gangas Navarro, Evans, Molina Navarro, y otros.
Sus restos son velados hoy, 7 de junio, de 15:00 a 17:00 horas y mañana, 8 de junio, de 9:00 a 11:00 horas, en Perito Moreno 214.
Casa de duelo: Cocheria Esquel.
R.G
¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?