10° -1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 07 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
07 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Equitación: La Consentida cerró la temporada y ya proyecta nuevos torneos

La escuela de equitación ubicada camino a Trevelin realizó una jornada de cierre antes de la pausa invernal. Vanessa Castro destacó el crecimiento de la actividad, el trabajo con los alumnos y el cuidado de los caballos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La escuela de equitación La Consentida realizó este fin de semana un torneo interno que marcó el cierre de la primera etapa de actividades de 2026. La jornada reunió a alumnos y familias antes de la pausa invernal que obligará a suspender las competencias durante julio y agosto.

 

"Realizamos hoy, como cierre de la primera etapa del año, que por el clima más adelante creería yo que no vamos a poder continuar durante julio y agosto con los torneos", explicó Vanessa Castro, una de las propietarias del establecimiento.

 

 

 

Castro señaló que la equitación es "un deporte donde los jinetes y amazonas aprenden la técnica correcta para poder manejar el caballo", y destacó los beneficios que brinda a niños y jóvenes a través del contacto con los animales.

 

La escuela, ubicada en el Callejón Viejo La Calera 136, a cinco kilómetros de Trevelin, ofrece formación desde la iniciación a la monta hasta disciplinas como el adiestramiento y el salto. El equipo está integrado por los profesores Leila Lamas, Celeste Quiroga y Francisco González.

 

 

 

Respecto al futuro, adelantó que desde octubre buscarán organizar torneos internos mensuales para que los alumnos ganen experiencia competitiva. Además, trabajan en la posibilidad de realizar un encuentro de mayor alcance con la participación de binomios de otras localidades.

 

"Los invitamos a toda la comunidad. Tenemos alumnos de Esquel, Trevelin, Corcovado y Los Cipreses. Las puertas están abiertas para que vengan a conocernos y descubran este mundo maravilloso de los caballos", concluyó.

 

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Investigan una tentativa de homicidio tras un violento enfrentamiento en Aldea Escolar
2
 Lily Arrieta Lewis, pionera del esquí y testigo de otro Esquel
3
 La neblina tomó por sorpresa a Esquel
4
 Bertolino Cayú QEPD
5
 ANSES paga su deuda con Chubut: los primeros $4.000 millones fueron destinados a los haberes jubilatorios
1
 Convocan a artistas de Argentina y Chile al Salón Municipal de Artes Plásticas de Esquel
2
 Chubut será sede de la “Convención Nacional e Internacional de Agentes Sanitarios”
3
 Limarieri recibió a la delegación del Banco Mundial
4
 Trevelin invita a participar de una nueva edición de “Mujeres, plantas y oficios”
5
 Esquel: Más de 150 niños participaron de la segunda fecha del Grand Prix Barrial
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -