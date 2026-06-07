Equitación: La Consentida cerró la temporada y ya proyecta nuevos torneos

La escuela de equitación La Consentida realizó este fin de semana un torneo interno que marcó el cierre de la primera etapa de actividades de 2026. La jornada reunió a alumnos y familias antes de la pausa invernal que obligará a suspender las competencias durante julio y agosto.

"Realizamos hoy, como cierre de la primera etapa del año, que por el clima más adelante creería yo que no vamos a poder continuar durante julio y agosto con los torneos", explicó Vanessa Castro, una de las propietarias del establecimiento.

Castro señaló que la equitación es "un deporte donde los jinetes y amazonas aprenden la técnica correcta para poder manejar el caballo", y destacó los beneficios que brinda a niños y jóvenes a través del contacto con los animales.

La escuela, ubicada en el Callejón Viejo La Calera 136, a cinco kilómetros de Trevelin, ofrece formación desde la iniciación a la monta hasta disciplinas como el adiestramiento y el salto. El equipo está integrado por los profesores Leila Lamas, Celeste Quiroga y Francisco González.

Respecto al futuro, adelantó que desde octubre buscarán organizar torneos internos mensuales para que los alumnos ganen experiencia competitiva. Además, trabajan en la posibilidad de realizar un encuentro de mayor alcance con la participación de binomios de otras localidades.

"Los invitamos a toda la comunidad. Tenemos alumnos de Esquel, Trevelin, Corcovado y Los Cipreses. Las puertas están abiertas para que vengan a conocernos y descubran este mundo maravilloso de los caballos", concluyó.

R.G