La Cuática presenta una nueva “Noche de Impro” en el Melipal

La Cuática vuelve a encontrarse con el público de Esquel con una nueva edición de “Noche de Impro”, un espectáculo donde la imaginación, el humor y la participación de los espectadores son los protagonistas.

La función se realizará este domingo 7 de junio a las 19:30 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal, ubicado en la intersección de las avenidas Alvear y Fontana. La propuesta tiene una temática libre: quienes asistan podrán compartir historias, anécdotas o situaciones que serán transformadas en escenas de improvisación en tiempo real.

La obra contará con las actuaciones de Lucía Pérez Marrero y Diego J. Recagno, quien además está a cargo de la dirección. La producción es de Eluned Lloyd Patalagoyti.

Con una invitación a desconectarse de las preocupaciones cotidianas y compartir un momento de disfrute, el grupo propone una noche para “reír hasta sentirnos mejor”. La entrada será a la gorra consciente y las reservas pueden realizarse al 2945 334939 o mediante el alias la.cuatica.

R.G