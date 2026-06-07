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07 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

La Cuática presenta una nueva “Noche de Impro” en el Melipal

Este domingo La Cuática invita a disfrutar de una función de improvisación en el Centro Cultural Esquel Melipal. La propuesta será a la gorra y promete una experiencia única construida a partir de las historias de los asistentes.
Por Redacción Red43

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La Cuática vuelve a encontrarse con el público de Esquel con una nueva edición de “Noche de Impro”, un espectáculo donde la imaginación, el humor y la participación de los espectadores son los protagonistas.

 

La función se realizará este domingo 7 de junio a las 19:30 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal, ubicado en la intersección de las avenidas Alvear y Fontana. La propuesta tiene una temática libre: quienes asistan podrán compartir historias, anécdotas o situaciones que serán transformadas en escenas de improvisación en tiempo real.

 

 

 

La obra contará con las actuaciones de Lucía Pérez Marrero y Diego J. Recagno, quien además está a cargo de la dirección. La producción es de Eluned Lloyd Patalagoyti.

 

Con una invitación a desconectarse de las preocupaciones cotidianas y compartir un momento de disfrute, el grupo propone una noche para “reír hasta sentirnos mejor”. La entrada será a la gorra consciente y las reservas pueden realizarse al 2945 334939 o mediante el alias la.cuatica.

 

 

 

R.G

 

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