Cebollitas participará en el Torneo de Fútbol Infantil Aniversario de Tecka

Torneo que anda dando vuelta, torneo en el que participa. La idea es sacar a los pibes fuera de la ciudad para que puedan competir, compartir y sobre todo disfrutar.

Están siempre listo, como los “boy scout”.

Cebollitas estará presente en una nueva edición del torneo de fútbol infantil, torneo que se llevará a cabo durante el fin de semana del 4 y 5 de julio en la localidad de Tecka. Claro que, por cuestiones organizativas, desde El Tanque de Tecka, escuela de fútbol infantil que está en la organización de este certamen, informaron que en la jornada del día sábado 4 jugarán los equipos femeninos y que el domingo 5 lo harán los varoncitos.

Por ello, Cebollitas de Esquel participará el día domingo 5 de julio con dos categorías: 2017/18 y la 2019/20, según lo informaron sus entrenadores Víctor Cárdenas y Juan Loaiza.

Apenas dieron difusión de este torneo, Cebollitas ya gritó presente y para ello están organizando distintas actividades, con la idea de juntar fondos que permitan este viaje, como así también el pago de alquiler de los lugares donde entrenan. Por ello, ya tienen agendado realizar un Mate Bingo, actividad que tendrá lugar el domingo 14 de junio en la Escuela 54.

Todo sea por los pibes. Es que sacar a los pibes fuera de Esquel tiene su costo, pero cuando se junta la familia entera todo termina siendo más fácil.

En el marco de un nuevo aniversario de la localidad de Tecka, la Escuela El Tanque está organizando un torneo de fútbol infantil donde podrán tomar parte un total de nueve equipos femenino (jugarán el sábado 4) y otros doce equipos masculinos, quienes jugarán el domingo 5 de julio.

Las categorías para este torneo son las siguiente: en la rama femenina, jugaran tres categorías, con un cupo máximo de tres equipos en cada una de ellas. Estarán divididas en 2013/14/15; otra categoría será 2016/17 y la más peque estarán dentro de la categoría 2018/19/20.

Por su parte, en la jornada del domingo 5 de julio será el momento de los varoncitos, donde ya dijimos Cebollitas estará anotado con dos equipos.

En lo que respecta a las categorías masculina, será cuatro y estarán divididas de la siguiente manera: 2014/15 (total de tres equipos), 2016 pura (total tres equipos), 2017/18 (quedan dos lugares) y 2019/20 (quedan dos lugares).

El costo de inscripción será de 70 mil pesos por equipo, habrá trofeos según las posiciones logradas, medallas para todos, como así también trofeos para el goleador y la valla menos vencida.

Los equipos interesados en participar de este torneo podrán hacerlo al +54 9 2945 418949 (Juan Pablo).