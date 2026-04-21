Javier Milei fue distinguido con la Medalla de Honor en Israel

Javier Milei mantuvo un encuentro con Isaac Herzog donde se le hizo entrega de la Medalla de Honor. El reconocimiento se otorgó durante una ceremonia oficial como parte de las actividades programadas en la agenda presidencial en aquel país. Tras la entrega, el presidente argentino se convirtió en uno de los mandatarios internacionales en recibir esta distinción institucional.

Durante el acto, Milei se refirió a la importancia del reconocimiento recibido. "Es un honor recibir esta distinción, que representa el vínculo entre nuestros pueblos", afirmó el jefe de Estado ante los presentes. La reunión incluyó un intercambio sobre la agenda bilateral y los sucesos ocurridos en la región desde el pasado 7 de octubre.

Herzog, por su parte, se dirigió al mandatario argentino durante la ceremonia. "Usted ha demostrado ser un aliado firme y un defensor de los valores compartidos", sostuvo el presidente de Israel. La jornada de la delegación argentina continuó con una agenda que contempla reuniones con funcionarios locales y visitas a sectores afectados por el conflicto bélico actual.

E.B.W.