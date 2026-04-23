Vida secreta de los pingüinos en vivo

A través de estaciones autosustentables con paneles solares y tecnología satelital, investigadores del CONICET y la Fundación Rewilding Argentina logran registrar la vida diaria de los pingüinos de Magallanes, petreles gigantes y cormoranes imperiales. El proyecto, liderado por el científico Flavio Quintana, permite observar nidos en sitios de difícil acceso como Isla Tova, Isla Gran Robredo e Isla Tovita. Esta metodología es fundamental para el estudio científico y la conservación, ya que evita el estrés que genera la presencia de personas en las colonias.

"Necesitamos monitorear y vigilar las colonias de aves marinas sensibles que nidifican en sitios de difícil acceso, evitando ingresos repetidos durante la temporada reproductiva", explicó Ignacio Gutiérrez, coordinador del equipo de especies del Parque. El streaming permite ver en tiempo real desde la incubación de los huevos hasta el nacimiento y crianza de los pichones, además de activar alertas tempranas ante amenazas ambientales.

La transmisión se puede seguir de forma gratuita en el canal oficial de YouTube de la Fundación Rewilding Argentina.

E.B.W.