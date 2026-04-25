Esquel bajo alerta por ola polar y vientos fuertes

El pronóstico para este sábado 25 de abril en Esquel indica un marcado descenso de la temperatura y condiciones climáticas adversas. Según el SMN, se espera una temperatura mínima que rondará los -1°C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 9°C. La jornada estará caracterizada por la llegada de una ola polar que podría traer las primeras nevadas importantes del año en las zonas altas y cordilleranas.

Además del frío, rige un alerta amarilla por vientos fuertes para toda la provincia. En la zona cordillerana se prevén ráfagas que podrían superar los 87 km/h, lo que provocará una baja sensación térmica. Durante la mañana se esperan las primeras precipitaciones, con una mejora relativa hacia la tarde, aunque no se descartan chaparrones intermitentes. Las autoridades recomiendan circular con extrema precaución en las rutas ante el posible riesgo de formación de hielo en la calzada.

E.B.W.