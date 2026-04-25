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Por Redacción Red43

La Justicia frena en Santa Cruz la reforma de la ley de glaciares

Un juez federal suspendió la aplicación de la norma en la provincia tras un amparo de El Calafate; ordenó al Estado nacional no avanzar con medidas basadas en la reforma.
Por Redacción Red43

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Un juez federal dispuso frenar la aplicación en la provincia de Santa Cruz de la reforma a la ley de protección de glaciares aprobada recientemente por el Parlamento por impulso del Gobierno de Javier Milei.

 

 

El fallo, del juez federal de la ciudad de Río Gallegos Claudio Vázquez, hace lugar a una acción de amparo ambiental presentada por el Gobierno municipal y el Concejo Deliberante de la ciudad santacruceña de El Calafate, puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares, donde está, entre otros, el monumental glaciar Perito Moreno.

 

 

La resolución judicial dispone la suspensión dentro del territorio de Santa Cruz de los efectos de la reforma a la ley de protección de glaciares aprobada por el Parlamento el pasado 9 de abril y promulgada por Milei.

 

 

El juez ordenó al Estado nacional que “se abstenga de aplicar, ejecutar o autorizar, en el territorio de la provincia de Santa Cruz, cualquier acto administrativo o decisión que tenga fundamento en la normativa cuya suspensión” dispuso el magistrado.

 

 

En su presentación judicial junto a legisladores provinciales y nacionales, las autoridades ejecutivas y legislativas de El Calafate reclamaron que la reforma aprobada por el Parlamento argentino sea declarada inconstitucional.

 

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