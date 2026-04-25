La médica falsa que atendió durante meses y llegó a firmar 9 certificados de defunción

Una mujer fue denunciada en la provincia del Chaco por hacerse pasar por médica y trabajar en varios hospitales públicos de la región durante meses. La sospechosa utilizaba la matrícula que pertenecía a un profesional que se desempeñaba en el ámbito privado. La acusada atendía la guardia en los hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza.

El director de la Región Sanitaria 2, Orlando Di Nubila, denunció a la mujer en la comisaría de Machagai luego de que las autoridades del hospital alertaran sobre la falta de capacitación de la acusada e investigaran su formación.

En principio, las autoridades descubrieron que su Documento Nacional de Identidad (DNI) no coincidía con su matrícula, lo que motivó hacer la denuncia ante la Policía por “ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título”.

La sospechosa trabajaba en el ámbito de la salud desde agosto del año pasado y, tras ser descubierta, no se sabe su paradero. “Llegó a firmar nueve partidas de defunción, o sea que la mujer atendió a personas que terminaron falleciendo, con su firma y sello, pero la matrícula de otro”, indicó Di Nubila.

Además, el denunciante aseguró que la mujer también mintió en relación con su historia familiar: “Les decía a las enfermeras que era de Formosa, pero que vivía en Corrientes y tenía familiares en Paraguay; pero cuando empezamos a averiguar, en la última elección salió que votó en Sáenz Peña, o sea que no guardaba relación con todo lo que contaba”. Sabemos que en Sáenz Peña cuidaba a pacientes de forma domiciliaria. Aparentemente allá se hacía pasar por una enfermera conocida” concluyó.