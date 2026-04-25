No hay paz ni en el cementerio: una mujer llevaba flores a la tumba de su padre y se le apareció un hombre desnudo

Un insólito episodio ocurrió antes del mediodía de este viernes cuando una mujer recorría el sector nuevo del cementerio de Cipolletti para llevar flores a la tumba de su padre. Al subir los escalones, encontró varias prendas tiradas (un pantalón, un buzo, una campera, un par de crocs y una mochila) y, metros más adelante, se topó con un sujeto que estaba completamente desnudo.

La mujer dio aviso inmediato a los empleados del lugar. Al verse descubierto, el hombre se vistió rápidamente, subió a una bicicleta e intentó darse a la fuga, pero fue interceptado por el personal policial que llegó tras el alerta. Posteriormente, la vecina se dirigió a la Unidad 24 para radicar la denuncia formal por lo sucedido.

No es la primera vez que en dicho cementerio ocurren situaciones que son repudiadas por la comunidad. Varias veces ingresaron para robar placas de bronce o destrozar tumbas sin motivo alguno. Hechos que no ocurren solo por la noche sino también durante el día. Las autoridades piensan en reforzar la vigilancia.