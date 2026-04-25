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25 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Realizan mejoras en la Escuela Experimental 2005

Las tareas incluyeron la finalización de un tabique de placas de yeso, el cual requirió trabajos de masillado, lijado y pintura para su correcta terminación.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel continúa llevando adelante acciones concretas para el fortalecimiento de los espacios educativos de la ciudad. En este marco, se realizaron trabajos de mejora y acondicionamiento en la Escuela Experimental 2005, en cumplimiento de un compromiso asumido por el intendente Matías Taccetta.

 

 

Las tareas incluyeron la finalización de un tabique de placas de yeso, el cual requirió trabajos de masillado, lijado y pintura para su correcta terminación. Asimismo, en otro de los salones se ejecutó la división de un espacio mediante la construcción de un nuevo tabique de placas de yeso, que también fue masillado y pintado.

 

 

En total, se intervinieron aproximadamente 10 metros cuadrados en tabiques y cerca de 40 metros cuadrados de superficie de pintura, lo que mejora las condiciones edilicias y funcionales del establecimiento.

 

 

Cabe destacar que tanto los materiales como la mano de obra fueron aportados íntegramente por la Municipalidad de Esquel.

 

 

En continuidad con estas acciones, se prevé además la colocación de nuevas luminarias, lo que permitirá optimizar las condiciones de iluminación en la Escuela Experimental.

 

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