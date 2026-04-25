Olivia Conesa logró en Panamá dos medallas de plata

Olivia es talento puro. De esto no hay dudas. Además, tiene una entrenadora por el cual hay que sacarse el sombrero. Adriana Garzón hace un trabajo increíble en Independiente Deportivo.

Ahora bien, la pregunta surge sola. ¿Cómo se podrá contener a Olivia Conesa cuando Esquel no tiene la infraestructura deportiva para desarrollar su potencial? La atleta de Independiente logró dos medallas de plata en una pista de solado sintético. Lo hizo el jueves en la prueba de 100 metros llanos, lo hizo hoy en la prueba de 200 metros.

A partir de ahora los objetivos y las condiciones para esta jovencita tienen que ser otros.

Tal vez lo más adecuado sea trasladarse a Comodoro Rivadavia o seguir sus estudios en Mar del Plata, Neuquén o Buenos Aires.

Una pista de solado sintético tiene que ser su casa, su ambiente y Esquel no lo tiene.

Olivia Conesa ganó su segunda medalla de plata en los Juegos Suramericanos. Con dos años de ventaja, la atleta esquelense consiguió el segundo puesto en los 200 metros llanos, con un tiempo de 24seg 33cent, siendo esta su mejor marca personal.

Hay que destacar que el equipo de Atletismo de Argentina finalizó su participación en los Juegos Suramericanos de la Juventud con un total de 11 medallas (3 doradas, 5 plateadas y 3 de bronce), siendo la segunda disciplina que más aportó a la cosecha nacional en Panamá 2026.

Una de sus figuras fue Olivia Conesa, ganadora de dos medallas de plata, la segunda de ellas en la prueba de 200 metros llanos.

La atleta esquelense consiguió un lugar en el podio con un tiempo de 24seg 33cent (su mejor marca personal), en tanto el primer lugar se lo llevó Roxana Ramírez Rodríguez de Chile (con 24seg 10cent). Por su parte, el podio lo completó Dayara Tovar Toppin de Colombia (24seg 84cent) subiéndose al tercer escalón.

Olivia Conesa le contó sus sensaciones a la web de la subsecretaría de Deportes: "Estoy feliz porque se me dio conseguir una medalla internacional. Todo acá en Panamá fue espectacular, la Villa, la convivencia, no nos falta nada. Esto se lo dedico a mis profesoras Adriana y Andrea, así como a toda mi familia".

Cabe señalar que Olivia ya había obtenido una medalla de plata en la final de 100 metros llanos, con un registro de 11seg 87cent; en aquella carrera el oro también fue para la chilena Roxana Ramírez Rodríguez con 11seg 81cent y el bronce para la colombiana Emily Román Pedraza con 12seg 08cent.