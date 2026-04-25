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25 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Se ganó en experiencia, se perdió la categoría

Una pena, la Escuela Municipal de Esquel perdió ante Alvear en el cierre del campeonato Nacional Menores A
Por Redacción Red43

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Una experiencia invalorable. Aprendizaje a mil. Esto fue sin dudas lo mejor para la Escuela Municipal de Esquel. Se sabía de antemano que la parada era por demás difícil y que el descenso era una posibilidad.

 

Al final ocurrió eso. La Escuela Municipal de Handball de Esquel terminó hoy en la 14° posición al caer esta tarde ante el elenco de Alvear por 37 a 32 y, de esta manera, la Federación Chubutense de Balonmano perdió la plaza para el torneo 2027 de Menores A.

 

En lo que respecta al partido de hoy debemos señalar que el goleador del encuentro ha sido Nazareno Schulz, con 12 tantos, seguido por Luca Martínez Recalde con 10, ambos de la Escuela Municipal de Esquel.

 

Claro que, para el equipo ganador, la tabla de goleadores fue más repartida. Jorge Grande, Hugo Morales y Agustín Molero lograron 7 goles cada uno.

 

 

Como dato interesante, hay que destacar que ninguno de los partidos que perdió Esquel (que fueron cinco en total) sufrió una gran diferencia, tanto en los resultaos, como en el juego. La experiencia es invalorable. Pero hay que trabajar mucho todavía.

 

Con un escaso apoyo, salvo la Comisión de Padres que se puso la campaña sobre su espalda, este equipo demostró que está para grandes competencias. Claro que habrá que seguir mejorando el calendario deportivo, subir el nivel de juego y tener más horas de entrenamiento.

 

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