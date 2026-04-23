Milei confirmó que buscará su reelección en los próximos comicios

El presidente Javier Milei se refirió al futuro de su gestión y al panorama político nacional con definiciones contundentes sobre sus aspiraciones electorales para los próximos años. El jefe de Estado despejó las dudas sobre su continuidad al frente del Ejecutivo y aseguró que "no sólo voy a terminar este mandato, voy a aplicar a otro", con el objetivo de consolidar las reformas económicas iniciadas durante su administración.

Respecto a la actividad parlamentaria de la próxima semana, el mandatario confirmó que asistirá a la sede legislativa para brindar apoyo al vocero presidencial. "Manuel dará las respuestas que correspondan, está trabajando la Justicia, se están cumpliendo los plazos, y estamos muy tranquilos", afirmó Milei en relación a la situación de su funcionario frente a los requerimientos de la oposición.

En cuanto a la marcha de la economía y la evolución del costo de vida, el presidente se mostró optimista sobre los indicadores de los próximos meses. Manifestó que "de acá para adelante la inflación tendría que empezar a ceder" y consideró que "se tocó un piso en marzo y se empieza de vuelta", señalando una recuperación paulatina de la actividad general.

Por último, el líder de La Libertad Avanza abordó la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas y la postura diplomática que mantiene su gobierno. En ese sentido, destacó la necesidad de un plan estratégico a largo plazo y subrayó que "estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Islas Argentinas vuelvan al territorio argentino, pero hay que hacerlo con cerebro".

E.B.W.