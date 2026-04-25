Presentan proyecto de ley para la protección de glaciares y ambiente periglacial en Chubut

La Diputada Provincial Norma Arbilla junto a otros diputados del bloque Arriba Chubut presentó en la Legislatura de la Provincia de Chubut un proyecto de ley que tiene como objetivo establecer un marco normativo específico para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial en todo el territorio provincial.

La iniciativa se fundamenta en la necesidad de fortalecer la legislación vigente en materia ambiental, en línea con los principios establecidos por la Constitución Nacional y la normativa de presupuestos mínimos. En este sentido, el proyecto busca garantizar la preservación de estas reservas estratégicas de agua dulce, fundamentales para el equilibrio hídrico, la biodiversidad y el desarrollo productivo de la provincia.

Chubut cuenta con 1.471 glaciares y una superficie englazada de más de 223 km², según el inventario elaborado por el IANIGLA-CONICET en el marco de la Ley Nacional 26.639. Estos ecosistemas cumplen un rol clave como reguladores naturales del agua, alimentando cuencas hídricas que abastecen tanto a zonas cordilleranas como a regiones áridas y semiáridas.

En un contexto de cambio climático global, caracterizado por el retroceso sostenido de los glaciares, el proyecto plantea la necesidad de adoptar medidas preventivas y precautorias que aseguren la disponibilidad de agua para las generaciones presentes y futuras. Asimismo, destaca la importancia de que la provincia cuente con una normativa propia que contemple sus particularidades territoriales, ambientales y socioeconómicas.

Entre los principales ejes, la iniciativa propone la creación de un Inventario Provincial de Glaciares y Ambiente Periglacial, la designación de una autoridad de aplicación con capacidades técnicas específicas, el fortalecimiento de los mecanismos de control y fiscalización, y la implementación de evaluaciones de impacto ambiental con participación ciudadana obligatoria.

Además, se establecen prohibiciones claras respecto a actividades que puedan afectar la integridad de estos ecosistemas, incluyendo la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de infraestructura no autorizada y el desarrollo de actividades extractivas de gran escala en estas áreas sensibles.

El proyecto también incorpora principios rectores como la prevención, el principio precautorio, la equidad intergeneracional y la no regresión ambiental, con el objetivo de asegurar estándares de protección adecuados y sostenidos en el tiempo.

Finalmente, la iniciativa reafirma el compromiso con la protección del patrimonio natural de la provincia, entendiendo que la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial no solo es una cuestión ambiental, sino también una condición esencial para garantizar la seguridad hídrica, el desarrollo sostenible y la calidad de vida de la población.

Solicitan el acompañamiento de los distintos bloques legislativos para avanzar en el tratamiento y aprobación de esta herramienta fundamental para el futuro de Chubut.