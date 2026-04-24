Ex empleadas del casino organizan feria para subsistir

Miriam Curiche, vocera del grupo de ex empleados del casino, brindó detalles sobre la difícil situación económica que atraviesan las 49 familias afectadas por el cese de actividades. Ante la falta de ingresos inmediatos, los trabajadores comenzaron a organizar ferias de artículos usados para intentar generar recursos que les permitan cubrir sus necesidades básicas.

Estamos realizando una feria medio improvisada porque salió así rápido, pero no vamos a parar porque estamos sin un mango y todo sirve, expresó Curiche al explicar que el objetivo principal es que cada compañero pueda llevarse algo de dinero a su hogar. La referente remarcó que la mayoría de los trabajadores afectados deben afrontar el pago de alquileres y que, si bien recibieron asistencia del municipio y la provincia, los recursos resultan insuficientes frente a las obligaciones financieras y los préstamos que muchos ya tenían contraídos.

Respecto a la asistencia estatal, Curiche fue contundente al señalar que son muy agradecidos con lo que les están dando, pero no les alcanza porque muchos pagan su alquiler o sus tarjetas y quedan prácticamente en la lona. Ante este panorama, el grupo ya planifica la organización de un mate bingo y otras alternativas de recaudación inmediata debido a la complejidad de reinsertarse rápidamente en el mercado laboral local.

En cuanto a la instancia legal, la vocera confirmó que la conciliación obligatoria ya se encuentra caída y que todavía no cuentan con novedades firmes sobre el amparo colectivo. Por este motivo, los trabajadores decidieron profundizar las medidas de visibilización para mantener el reclamo vigente contra el sector empresarial.

La idea no es que nos tomen como piqueteros, sino que el hacer ruido para nosotros es mantenernos unidos y saber que estamos juntos luchando contra este empresario que la verdad no cumplió para nada, manifestó Curiche. En este contexto de incertidumbre, convocaron a la comunidad a participar de una marcha que partirá mañana a las 14 horas desde el edificio del casino hacia el monumento al trabajador.

E.B.W.