El triste final de Celeste y un cuerpo que espera justicia en un panteón prestado

Celeste Maldonado tenía 41 años y era docente cuando, el 8 de marzo de 2024, ingresó a una clínica privada de la localidad de Río Gallegos, en Santa Cruz, para someterse a una cirugía ginecológica. La operación era ambulatoria porque no era una intervención de mayor complejidad. Sin embargo, dos días después falleció en esa misma institución médica.

Su familia, a dos años de su muerte, sigue reclamando respuestas judiciales y denuncia que aún no recibió el resultado final de la autopsia, una pieza clave para avanzar en la causa por presunta mala praxis.

“Nosotros estamos esperando todavía el papel de autopsia para avanzar sobre el caso de mi hermana, porque estamos esperando saber qué pasó, qué hicieron realmente con mi hermana”, expresó su hermano Gabriel Maldonado en declaraciones a medios santacruceños.

La familia apunta contra el médico Sergio Daniel Sesnic, responsable de la intervención, y sostiene que tras la operación Celeste permaneció cerca de tres horas sin recibir atención médica adecuada mientras se desangraba en una habitación, hasta que otra profesional advirtió la gravedad de su estado y pidió asistencia urgente.

“Era una operación ambulatoria, era fácil, era supuestamente sencillo”, relató Gabriel. Según reconstruyeron, luego la paciente volvió a ingresar al quirófano y permaneció dos días en terapia intensiva antes de fallecer.

Su madre también cuestionó cómo se decidió la intervención. “No le dio opción de elegir otro médico”, afirmó, y aseguró que incluso otros especialistas evitaron intervenir para no “pasar por encima de su colega”. Además, sostuvo que el profesional les informó después de la cirugía que había extraído “la mitad del útero”, cuando Celeste había autorizado una extracción completa si era necesario.

La familia denuncia que la causa sigue prácticamente paralizada en el Juzgado Civil N°3 de Río Gallegos por la falta de la pericia de autopsia, que habría sido enviada a Buenos Aires.

“Siempre te van pateando para adelante, no somos los únicos, sabemos que hay otros casos igual. Nos dicen que, en quince, veinte, treinta días, y siempre se demora”, reclamó Gabriel.

Mientras esperan respuestas, el cuerpo de Celeste permanece desde hace dos años en un panteón prestado, ya que la familia no puede cumplir su deseo de cremarla hasta que la Justicia lo autorice.

Daniela, hermana de la docente, también exigió medidas sobre el médico denunciado. “Lo que queremos en un principio es que el Colegio de Médicos o el Ministerio de Salud de la provincia o alguien le ponga un freno a este médico”, sostuvo.

El caso además volvió a poner bajo la lupa al profesional médico, quien ya había quedado envuelto en polémica en 2021 tras viralizarse un audio de WhatsApp que generó fuerte repudio. Hoy, la familia de Celeste insiste en una sola demanda: saber qué pasó en una operación que debía ser simple y terminó en tragedia.