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24 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

¿Se viene una ola polar en Chubut?

Se estima la llegada de una masa de aire frío de origen polar sobre la Patagonia provocará un marcado descenso de la temperatura y las primeras nevadas de importancia en diversos puntos de la provincia. 
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió un reporte detallando que el fenómeno comenzará a sentirse con fuerza este sábado 25 de abril. El ingreso de este sistema frontal gélido afectará principalmente a los sectores cordilleranos de los departamentos Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches. Según el organismo, se prevé que las precipitaciones iniciales se transformen rápidamente en nieve debido al desplome térmico, con acumulaciones que podrían oscilar entre los 10 y 30 centímetros en las áreas más elevadas.

 

En localidades como Esquel y Trevelin se anticipa un sábado con mucha inestabilidad y ráfagas de viento del sector oeste. Las temperaturas mínimas se situarán en valores negativos, pudiendo alcanzar los -2°C en zonas urbanas y registros mucho más bajos en la alta montaña, mientras que las máximas difícilmente superarán los 5°C. La combinación de frío extremo y viento generará una sensación térmica muy baja durante todo el fin de semana.

 

Las autoridades de Protección Ciudadana advirtieron que la contingencia climática también tendrá impacto en la visibilidad y la transitabilidad de las rutas nacionales y provinciales. Se espera que la nieve acumulada y la formación de hielo dificulten el tránsito en la zona de los valles y la meseta central, por lo que se recomienda a los conductores portar cadenas y extremar las medidas de seguridad ante el riesgo de calzadas resbaladizas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W

 

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