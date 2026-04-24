¿Se viene una ola polar en Chubut?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un reporte detallando que el fenómeno comenzará a sentirse con fuerza este sábado 25 de abril. El ingreso de este sistema frontal gélido afectará principalmente a los sectores cordilleranos de los departamentos Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches. Según el organismo, se prevé que las precipitaciones iniciales se transformen rápidamente en nieve debido al desplome térmico, con acumulaciones que podrían oscilar entre los 10 y 30 centímetros en las áreas más elevadas.

En localidades como Esquel y Trevelin se anticipa un sábado con mucha inestabilidad y ráfagas de viento del sector oeste. Las temperaturas mínimas se situarán en valores negativos, pudiendo alcanzar los -2°C en zonas urbanas y registros mucho más bajos en la alta montaña, mientras que las máximas difícilmente superarán los 5°C. La combinación de frío extremo y viento generará una sensación térmica muy baja durante todo el fin de semana.

Las autoridades de Protección Ciudadana advirtieron que la contingencia climática también tendrá impacto en la visibilidad y la transitabilidad de las rutas nacionales y provinciales. Se espera que la nieve acumulada y la formación de hielo dificulten el tránsito en la zona de los valles y la meseta central, por lo que se recomienda a los conductores portar cadenas y extremar las medidas de seguridad ante el riesgo de calzadas resbaladizas.

E.B.W