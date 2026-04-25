Chubut refuerza la prevención de trata de personas con una capacitación en Puerto Madryn

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante en Puerto Madryn una capacitación destinada a personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en materia de prevención y detección temprana del delito de trata de personas.

La actividad se desarrolló en el Aeropuerto El Tehuelche de la ciudad portuaria y estuvo a cargo de la abogada Morena Pazos, en su carácter de directora de Lucha contra la Trata de Personas.

Durante la jornada, dirigida además a la comunidad en general, la funcionaria brindó herramientas concretas para la prevención de este delito, haciendo especial énfasis en la identificación de señales de alerta, las modalidades actuales de captación y las posibles estrategias de intervención temprana ante situaciones sospechosas.

En el marco del evento se destacó la importancia de la sensibilización, la capacitación continua y el compromiso comunitario como ejes fundamentales para la detección y prevención de la trata de personas, promoviendo el trabajo articulado entre los organismos del Estado y la ciudadanía.