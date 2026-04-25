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25 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut refuerza la prevención de trata de personas con una capacitación en Puerto Madryn

El Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia dialogó con personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre la identificación de señales de alerta.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante en Puerto Madryn una capacitación destinada a personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en materia de prevención y detección temprana del delito de trata de personas.

 

 

La actividad se desarrolló en el Aeropuerto El Tehuelche de la ciudad portuaria y estuvo a cargo de la abogada Morena Pazos, en su carácter de directora de Lucha contra la Trata de Personas.

 

 

Durante la jornada, dirigida además a la comunidad en general, la funcionaria brindó herramientas concretas para la prevención de este delito, haciendo especial énfasis en la identificación de señales de alerta, las modalidades actuales de captación y las posibles estrategias de intervención temprana ante situaciones sospechosas.

 

 

En el marco del evento se destacó la importancia de la sensibilización, la capacitación continua y el compromiso comunitario como ejes fundamentales para la detección y prevención de la trata de personas, promoviendo el trabajo articulado entre los organismos del Estado y la ciudadanía.

 

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