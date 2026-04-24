Feria de ex trabajadores frente al Casino

Los ex trabajadores del Casino mantienen una presencia permanente en la vereda del edificio tras la desvinculación de la totalidad de la planta de empleados. Como parte de las acciones para generar recursos económicos, el grupo anunció la realización de una feria de ropa usada que se suma al acompañamiento brindado por el Municipio.

En el sector se observan carteles con consignas que solicitan la restitución del trabajo y advierten que "sin empleo no hay futuro".

La medida surge ante la ausencia de soluciones por parte de la empresa respecto a la judicialización de los salarios. Sobre el estado del conflicto, los afectados manifestaron que estamos como el primer día, en referencia a la falta de avances en los plazos legales y las respuestas de la firma.

La actividad en la vía pública busca visibilizar el reclamo laboral mientras las familias intentan paliar la situación económica actual mediante la venta de indumentaria y otros productos en el ingreso al establecimiento.

E.B.W.