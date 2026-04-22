“No tengas miedo, no te va a hacer nada malo”: su familia la dejó sola con un violento y terminó muerta

En una nueva jornada de audiencia por el crimen de Mercedes Kvedaras, ocurrido en el barrio privado de Salta llamdo El Tipal en agosto de 2023, el tribunal hizo foco en el intercambio de mensajes que mantuvo la víctima de 37 años con una parte de su familia una semana antes del crimen.

Los textuales tenían un claro pedido de ayuda y corresponden al sábado 29 de julio de 2023. Durante la exposición técnica frente a los jueces María Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feansa, Gonzalo Peña Loza del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), repasó mensajes con Manuel Kvedaras (hermano), María Jiménez (la madre) y María del Rosario Kvedaras (hermana).

Según pudo saber Informatesalta, en la conversación con su madre Mercedes le pidió que no la dejara sola, a lo que ella le respondió: “Es tu tormenta, tenés que enfrentarlo”. En los mensajes posteriores, María Jimenez insistió en que debía regresar a su casa y resolver el conflicto que tenía con su marido y el único imputado por su muerte, José Eduardo Figueroa. “No me podés involucrar, yo no me voy a enganchar”, fue otro de los textos leídos ante el tribunal.

El relato judicial también incluyó los mensajes enviados por Mercedes a su hermano. Cerca del mediodía le escribió: “Manos, ¿dónde andás?”. Él respondió minutos después que estaba saliendo de la casa de su madre. El diálogo derivo en el conflicto matrimonial a lo que Manuel Kvedarás le respondió: “Tenés que enfrentarlo vos” y “No te va a hacer nada malo, no le tengas miedo”. Sin embargo, la mujer reiteró: “no voy a ir sola”.

Un tercer intercambio se produjo con la hermana Rosario, quien comprendió el temor expresado por Mercedes. “No entienden tu miedo, no se juzga el miedo”, le escribió Rosario. Las conversaciones expuestas durante la audiencia mostraron cómo se sentía Mercedes frente a su esposo y cómo era la relación.

La reconstrucción de estos diálogos digitales formó parte de las pruebas presentadas en el cierre del debate oral, en el que participaron familiares, peritos y funcionarios judiciales. Según lo reconstruido, esa noche del 29 de julio Mercedes se trasladó a la casa de su madre junto a uno de sus hijos.

Los testimonios de la audiencia que tuvo lugar los primeros días de abril coincidieron en que Mercedes quería separarse de Figueroa. Entre los declarantes se encontraron una amiga y una tía de la víctima, así como un hombre que había iniciado una relación sentimental con Kvedarás poco antes de su muerte.

Durante la jornada, la amiga de la víctima relató que le había manifestado su intención de separarse de su esposo y que tenía proyectos personales ligados a su desarrollo laboral. Según su testimonio, Mercedes buscaba independencia y un futuro diferente para ella y sus hijos.

Por su parte, la tía de Kvedarás describió la relación cercana que mantenía con su sobrina. Explicó que, en las semanas previas al crimen, la víctima le había contado su decisión de terminar la relación matrimonial y su inquietud por el bienestar de sus hijos. La tía señaló que Figueroa no tenía un trato apropiado con la víctima y mencionó episodios concretos que la llevaron a comprender la angustia de su sobrina al no poder concretar la separación.

Uno de los testimonios más relevantes fue el de un hombre que mantuvo una relación sentimental con Mercedes en los meses previos al hecho. El testigo relató que, desde junio de 2023, la víctima había comunicado su voluntad de separarse del acusado, pero este mostró resistencia a aceptar el fin de la relación. El hombre afirmó que, a partir de julio, notó a Kvedarás más nerviosa y asustada por las actitudes de su esposo, quien, según su relato, comenzó a seguirla y a vigilar sus movimientos.

El testigo describió que en los días previos al crimen, la víctima manifestaba “pánico” y sufría violencia psicológica. Señaló que la preocupación por su estado de ánimo era creciente, ya que la víctima incluso había perdido la voz casi por completo.

El testigo recomendó a Kvedarás que buscara apoyo familiar y profesional. Recordó que el último encuentro con la víctima se produjo el día anterior a su muerte, cuando Mercedes le pidió quedarse en su domicilio, aunque finalmente decidió volver a su casa tras insistentes mensajes y llamados de Figueroa.