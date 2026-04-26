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Por Redacción Red43

Talleres Municipales de Arte 2026: siguen abiertas las inscripciones

La oferta incluye opciones en artes visuales, música, teatro y multimedios. Aunque ya comenzaron, aún hay cupos disponibles para sumarse.
Por Redacción Red43

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Los Talleres Municipales de Arte 2026 ya están en marcha y se desarrollan en distintos barrios y espacios de la ciudad, con una propuesta amplia que busca acercar la cultura a toda la comunidad. A pesar de que las actividades comenzaron, la convocatoria sigue abierta para quienes quieran incorporarse.

 

La programación abarca distintas disciplinas y está pensada para todas las edades. En el área de Artes Visuales se dictan talleres como arte impreso, bordado, fieltro y propuestas que combinan narrativa con expresión artística, con sedes en el Badén, Matadero, Estación y 28 de Junio.

 

En Música, la oferta incluye rap e improvisación, guitarra tango, canto y percusión corporal, con actividades en espacios como la Biblioteca Tolkeyen, la sede Malvinas y Los Sauces. Por su parte, quienes se inclinan por las Artes Escénicas pueden participar de talleres de teatro comunitario en el Auditorio Municipal y el Centro de Encuentro.

 

La propuesta se completa con opciones vinculadas a los multimedios, como talleres audiovisuales y de streaming, orientados a quienes buscan explorar nuevas formas de comunicación y producción de contenidos.

 

 

 

Para inscribirse, se recomienda contactar directamente a los docentes de cada taller, quienes informarán sobre la disponibilidad de lugares y los detalles para sumarse a las clases.

 

La iniciativa no solo apunta a la formación artística, sino también a fortalecer los vínculos comunitarios, generando espacios de encuentro, participación y expresión en distintos puntos de la ciudad.

 

 

 

R.G.

 

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