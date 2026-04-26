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26 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Finde XXL en Chubut: quiénes tendrán cuatro días de descanso

El calendario incluirá un día no laborable provincial y un feriado nacional consecutivo. El esquema impactará principalmente en el sector público, mientras que el privado tendrá diferencias.
Por Redacción Red43

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La próxima semana tendrá un esquema atípico en Chubut: una parte de los trabajadores contará con solo tres días de actividad laboral debido a la coincidencia de un feriado provincial con uno nacional.

 

El jueves 30 de abril será día no laborable en la provincia por la conmemoración del Plebiscito del Valle de 1902, una fecha histórica en la que pobladores del Valle 16 de Octubre definieron su pertenencia a Argentina en el marco de un conflicto limítrofe con Chile. La jornada implica la suspensión de actividades en la administración pública provincial y municipal, así como en el ámbito educativo.

 

A ese descanso se suma el viernes 1° de mayo, feriado nacional por el Día del Trabajador, lo que en la práctica configura un fin de semana extra largo de cuatro días para quienes estén alcanzados por ambas fechas.

 

Sin embargo, el beneficio no será generalizado. El feriado del 30 de abril rige principalmente para el sector público, por lo que en la actividad privada su aplicación dependerá de cada empleador.

 

De esta manera, empleados estatales, docentes y trabajadores de organismos públicos serán los principales beneficiados con el descanso extendido, mientras que en otros rubros la semana laboral se desarrollará con normalidad, salvo por el feriado nacional del viernes.

 

El 1° de mayo, en tanto, recuerda la histórica lucha de los trabajadores por mejores condiciones laborales, en particular la conquista de la jornada de ocho horas, y es una de las fechas más emblemáticas del calendario a nivel mundial.

 

 

 

R.G.

 

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