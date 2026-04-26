Brindaron capacitación en atención de emergencias al personal de salud del Hospital Rural de Las Plumas

Organizada por la Secretaría de Salud del Chubut, se llevó a cabo una capacitación destinada al equipo de salud del Hospital Rural de Las Plumas que tuvo por objetivo fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos en la atención de emergencias, tanto en el ámbito intrahospitalario como extrahospitalario.

La actividad se desarrolló días pasados y contó con la participación de enfermeros, médicos y choferes de ambulancias.

La capacitación estuvo a cargo del enfermero Pedro Vandani, quien es integrante del área de capacitación de la cartera sanitaria, y se dividió en una parte teórica, en la cual también se compartió material visual y se discutieron casos, y una instancia práctica orientada a la aplicación de técnicas y procedimientos en situaciones simuladas.

Temas abordados

En la capacitación se abordaron los siguientes temas: Reanimación Cardiopulmonar (RCP) avanzada en la embarazada; RCP en el recién nacido (hasta los 28 días); RCP en pacientes pediátricos; evaluación primaria sistemática ABCDE; manejo extrahospitalario del paciente accidentado; uso de elementos de extricación (chaleco de Kendrick, tabla espinal, collar cervical); abordaje del Traumatismo Encéfalocraneano (TEC) grave; y atención inicial y traslado seguro de ambulancia.

Optimizar la calidad de atención y seguridad del paciente

Desde la Secretaría de Salud provincial se destacó que la actividad permitió reforzar conceptos clave en la atención de emergencias y unificar criterios de actuación entre los distintos integrantes del equipo de salud.

Además, se valoró especialmente la participación activa de los asistentes y la importancia de impulsar instancias de formación continua para optimizar la calidad de atención y seguridad del paciente.

R.G.