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Por Redacción Red43

Inauguraron la muestra “Antonio Modesto Inacayal, el sentido perfecto”

La exposición del Museo de Culturas Originarias Patagónicas reúne obras de Adrián Pandolfo y Daniel Guerrero y estará abierta hasta el 30 de mayo.
Por Redacción Red43

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En el marco de la Semana de los Pueblos Originarios, quedó inaugurada la muestra “Antonio Modesto Inacayal - el sentido perfecto” en el Museo de Culturas Originarias Patagónicas.

 

 


La propuesta artística reúne grabados y pinturas de Adrián Pandolfo y Daniel Guerrero, con una mirada sobre la figura de Antonio Modesto Inacayal.

 

 


La apertura se realizó el sábado en el espacio ubicado en la Estación del Ferrocarril, en la Comunidad Nahuelpan, y contó con la participación de los músicos Eduardo Paillacán y Ariel Manquipan.

 


La muestra permanecerá abierta al público hasta el sábado 30 de mayo.

 

 

 

R.G.

 

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