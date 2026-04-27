Hinchas de Boca realizan colecta solidaria de ropa de invierno para vecinos y vecinas de Esquel y la región.



La invitación es para ver el partido de Boca contra Cruzeiro, en el local de Alto Pollo, el martes a las 21 horas, cuenta Menen Fernández: “La idea es aprovechar esta pasión, que es el fútbol, el buen momento que tiene Boca, para hacer una colecta solidaria. en este caso invitamos a los hinchas de Boca a ver el partido, nos vamos a juntar en un local comercial en Sarmiento y San Martín de Esquel”.



No solo para hinchas: “la excusa es juntarnos a ver el partido, disfrutar los hinchas de Boca, pero lo hacemos abierto a todos, que se puedan acercar previamente al local, a hinchas de todos los equipos, o a la gente que quiera ser solidaria, y vamos a juntar ropa de abrigo, frazadas, que bueno, luego, como siempre lo hacemos, son entregadas a Caritas”.



No solo para Esquel: “Mañana vamos a estar desde temprano allí en este local comercial, recibiendo todas las donaciones para repartir no sólo en Esquel, sino también en la zona, esto es muy importante remarcarlo, por eso ya vemos que se vienen las bajas temperaturas, se viene el invierno y es, me parece muy bueno llegar con lo mínimo indispensable, una campera, ropa para los más chicos, mantas, todas las cuestiones que tienen que ver con la indumentaria y la ropa de cama”.



El frio llega a la región: “esas cuestiones que resultan tan indispensables y fundamentales, que a veces quienes tenemos la posibilidad de acceder a eso, no tomamos conciencia de lo que es una noche fría en la Patagonia, a veces en casa no lo usamos y hay gente que realmente lo necesita. Cáritas, ellos hacen, reitero, un trabajo social muy importante”.



La invitación es la primera de varias que proyectan en el año: “viene el Mundial de Fútbol también, (Alto Pollo) tiene dos pantallas muy importantes para poder ver los eventos deportivos y particularmente el fútbol, bueno, acercarse allí y dar una mano y ser solidarios y a los hinchas de Boca, por ahí quedarse a ver el partido y disfrutar juntos de este buen momento que nos toca”.

SL

