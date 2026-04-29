Cayó un árbol en Villa Ayelén y causó un corte de luz

29 de Abril de 2026
sociedad |
En la mañana de hoy, se realizó un inesperado corte de energía en zona Villa Ayelén.
Dicha interrupción se debió a la caída de árbol en calle Los Notros.
El corte, que llegó a zonas del casco urbano, Río Percey y Zona de antenas, fue restituido a los pocos minutos.
Sin embargo, en zona Villa Ayelén y Barrio La Rural: se estima lleve más de 2 horas aproximadamente, desde las 10:30 del día.
La calle Los Notros permanecerá cortada con desvíos mientras se realicen las tareas para restablecer el servicio.
SL
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