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Por Redacción Red43

Cayó un árbol en Villa Ayelén y causó un corte de luz

La Cooperativa 16 de octubre trabaja en el lugar y ya logró restituir parte del servicio.
Por Redacción Red43

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En la mañana de hoy, se realizó un inesperado corte de energía en zona Villa Ayelén.

 

Dicha interrupción se debió a la caída de árbol en calle Los Notros.

 

El corte, que llegó a zonas del casco urbano, Río Percey y Zona de antenas, fue restituido a los pocos minutos.

 

Sin embargo, en zona Villa Ayelén y Barrio La Rural: se estima lleve más de 2 horas aproximadamente, desde las 10:30 del día. 

 

La calle Los Notros permanecerá cortada con desvíos mientras se realicen las tareas para restablecer el servicio.

 

SL

 

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