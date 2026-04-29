Nissan informa que continuará operando con total normalidad en Argentina.



La empresa transmite, para la tranquilidad de sus clientes de Surisan y público en general. Nissan no desaparece del país, sino que evoluciona en la forma en la que sus productos y servicios llegan al mercado local, adoptando un modelo de operación alineado con su estrategia regional.



Desde Surisan, firma que forma parte de Grupo Autosur, comunican: "informamos a la comunidad que Nissan Argentina ha iniciado un proceso de reorganización de su operación local. En este marco, la compañía ha firmado un Memorándum de Entendimiento (MOU) con el Grupo Simpa y el Grupo Tagle, lo que constituye el punto de partida para el traspaso de su operación en el país a un nuevo esquema de representación".



En este sentido, nuestras sucursales seguirán funcionando de manera habitual, garantizando:



* Comercialización de vehículos 0 km

* Atención de postventa

* Provisión de repuestos originales

* Cumplimiento de garantías



Este cambio responde a una evolución en el modelo de negocio de la marca a nivel regional, sin afectar la operación diaria ni la relación con nuestros clientes.

Desde Surisan reafirmamos nuestro compromiso de seguir brindando el mismo nivel de servicio, cercanía y respaldo de siempre.

Ante cualquier consulta, nuestros equipos comerciales y de postventa se encuentran a disposición.

Contacto para más información o nota:

José Oroquieta, Director Grupo Autosur 280 486-2213

Patricio Gonzalez, Gerente General Grupo Autosur 2975 14-0895

