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Por Redacción Red43

Nissan informa que continuará operando con total normalidad en Argentina

La empresa marcó que evoluciona en la forma en la que sus productos y servicios llegan al mercado local, adoptando un modelo de operación alineado con su estrategia regional.
Por Redacción Red43

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Nissan informa que continuará operando con total normalidad en Argentina. 

 


La empresa transmite, para la tranquilidad de sus clientes de Surisan y público en general. Nissan no desaparece del país, sino que evoluciona en la forma en la que sus productos y servicios llegan al mercado local, adoptando un modelo de operación alineado con su estrategia regional. 

 


Desde Surisan, firma que forma parte de Grupo Autosur, comunican: "informamos a la comunidad que Nissan Argentina ha iniciado un proceso de reorganización de su operación local. En este marco, la compañía ha firmado un Memorándum de Entendimiento (MOU) con el Grupo Simpa y el Grupo Tagle, lo que constituye el punto de partida para el traspaso de su operación en el país a un nuevo esquema de representación".

 


En este sentido, nuestras sucursales seguirán funcionando de manera habitual, garantizando:  

 


* Comercialización de vehículos 0 km  
* Atención de postventa  
* Provisión de repuestos originales  
* Cumplimiento de garantías  

 


Este cambio responde a una evolución en el modelo de negocio de la marca a nivel regional, sin afectar la operación diaria ni la relación con nuestros clientes.
Desde Surisan reafirmamos nuestro compromiso de seguir brindando el mismo nivel de servicio, cercanía y respaldo de siempre.
Ante cualquier consulta, nuestros equipos comerciales y de postventa se encuentran a disposición.

 

Contacto para más información o nota:
José Oroquieta, Director Grupo Autosur 280 486-2213
Patricio Gonzalez, Gerente General Grupo Autosur 2975 14-0895
 

 

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