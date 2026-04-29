Hacienda presentó un proyecto de moratoria para deudas vencidas de impuestos municipales

Florencia Garzonio, secretaria de Hacienda de la Municipalidad, explicó en que consiste la moratoria que planea lanzar desde el Ejecutivo.



“Estamos enviando un proyecto de ordenanza que prevé una moratoria. Lo estamos enviando al Consejo Deliberante y va a estar vigente desde que se promulgue y hasta el 31 de julio de este año y supone distintas quitas de interés para deuda vencida hasta el 31 de marzo 2026”.



La propuesta ofrece respuesta a un reclamo que ha tomado peso: “suponemos que va a tener tratamiento rápido porque es una problemática que nos incumbe a todos y que nos preocupa a todos. La definición de empezar la moratoria tiene que ver con primero atender a una demanda que la vemos tanto en los ingresos, la vemos en la calle y la vemos con los contribuyentes que se acercan a decirnos que no pueden pagar y por el otro lado, por supuesto tiene el doble propósito”.



La medida también es recaudatoria: “recaudatoria ya que las arcas municipales necesitan de una inyección de liquidez por las bajas de ingresos que menciono que hemos tenido. Algo que íbamos charlando antes es cómo afecta la crisis que estamos atravesando, pero también hay gente que debe desde el invierno pasado. El comportamiento de contribuyente es muy diverso”.



El contexto local y nacional: “A toda la Argentina nos atraviesa una recesión, pero después también por supuesto hay los casos que esos son los que sobre todo apuntamos a tratar de dar una solución que es la gente que suele cumplir siempre y que en el último tiempo no ha podido cumplir y esto tiene que ver con que probablemente la gente prioriza otros costos como ser los servicios que si no los pagaste los cortan o el alquiler o cualquier necesidad básica”.



La falta de recaudación no solo es impactada por la falta de pago: “por supuesto también por la baja en la actividad comercial, con lo cual eso repercute directamente en los impuestos declarativos que son un porcentaje de lo facturado”.



El proceso para adherir a la moratoria, cuando se sancione: “para adherirse tiene que acercarse a alguna de las oficinas de rentas y ahí elegir a la opción que más le convenga, proponemos desde pago contado hasta 18 cuotas y supone distintas quitas de interés según la opción. Por otro lado también está la posibilidad con respecto a la financiación de tomar algunos meses de gracia, sería hasta el 30 de septiembre y eso repercute después en la tasa de financiación, es un poquito más cara si haces la opción de los meses de gracia”.



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