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Por Redacción Red43

Prisión preventiva por el ataque en el barrio Ceferino

Tres personas recibieron seis meses de prisión preventiva por la tentativa de homicidio de un joven apuñalado el 24 de abril. La fiscalía sostiene que los imputados actuaron de forma coordinada.
Por Redacción Red43

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En una audiencia realizada este martes, el fiscal Fidel González formalizó la investigación por el grave suceso ocurrido en la intersección de Perito Moreno y Pasaje Chubut. Según el relato fiscal, el ataque fue coordinado y captado por cámaras de seguridad, donde se observa a tres sujetos ensañarse con la víctima mientras estaba indefensa en el suelo. Los agresores se habrían turnado para golpearlo, llegando incluso a levantarlo del cabello para patearle la cabeza mientras se escuchaban gritos incitando a continuar el ataque con armas de fuego.

 

Al llegar la policía, encontraron al hombre inconsciente y semidesnudo con múltiples heridas. El informe médico detalló lesiones críticas en hígado, intestinos y pulmones, además de cortes en el rostro. La fiscalía calificó el hecho como tentativa de homicidio triplemente agravado por ensañamiento, el uso de arma de fuego y la participación de tres personas.

 

Por su parte, los defensores Juan Zapata y Valeria Ponce se opusieron a la calificación legal. "La hipótesis fiscal consiste en una narración subjetiva", afirmó Zapata, destacando que no se localizaron armas ni vainas en las diligencias. La defensa de Cayulef sostuvo que el caso debería encuadrarse en lesiones graves, argumentando que la acusación se apoya en filmaciones sin testigos directos claros. Finalmente, el juez Jorge Criado dictó la prisión preventiva para los tres imputados al evaluar los riesgos procesales.

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

 

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