Atención: Convocatoria laboral por pocas horas y con varios puestos disponibles

Una nueva búsqueda laboral en El Hoyo se está realizando este miércoles 29 de abril, con el objetivo de incorporar personal para una obra de soterramiento que se desarrollará entre El Maitén y Las Golondrinas. La convocatoria está dirigida a trabajadores de distintos perfiles y contempla la recepción de currículums en un horario acotado.

Según se informó, la entrega de CV se llevará adelante entre las 15 y las 18 horas en la Oficina de Turismo de El Hoyo. La iniciativa busca cubrir vacantes vinculadas a tareas de obra y mantenimiento en terreno.

Puestos disponibles

La convocatoria incluye distintos perfiles laborales. Por un lado, se requiere personal con experiencia en construcción, específicamente albañiles tanto oficiales como ayudantes. Además, se buscan trabajadores para tareas de mantenimiento.

También se incorporarán ayudantes para trabajos de limpieza y raleo en terreno.

Obra entre El Maitén y Las Golondrinas

El proyecto para el cual se realiza la búsqueda está ubicado entre las subcentrales de El Maitén y Las Golondrinas, en un tramo donde se llevará adelante el soterramiento. Este tipo de trabajos suele requerir mano de obra variada, tanto calificada como de apoyo.

Las personas interesadas deberán acercarse de manera presencial con su currículum en el horario establecido. Al tratarse de una convocatoria puntual en un solo día, se recomienda concurrir dentro del rango informado para poder participar del proceso.

O.P.