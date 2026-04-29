Esquel: escuelas impulsan campaña solidaria “Lazos que abrigan”



En Esquel se puso en marcha la campaña solidaria “Lazos que abrigan”, una iniciativa impulsada por las Escuelas N° 8 y N° 76 con el objetivo de acompañar a perros y gatos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.



La propuesta invita a la comunidad a sumarse con donaciones que permitan brindar abrigo y alimentación durante los días más fríos. Bajo el lema “todo suma”, la campaña busca despertar la empatía y el compromiso de los vecinos.



Los puntos de recepción se encuentran en ambas instituciones educativas, donde se estarán recibiendo distintos tipos de aportes.



¿Qué se puede donar?



Alimento balanceado

Arroz, polenta o fideos

Mantas y abrigos en buen estado



Desde la organización destacaron la importancia de la colaboración colectiva para poder asistir a los animales que más lo necesitan, especialmente en esta época del año donde las bajas temperaturas representan un riesgo.

Además, invitan a compartir la iniciativa para que llegue a más vecinos y así ampliar la red solidaria.

SL