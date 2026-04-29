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29 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: escuelas impulsan campaña solidaria “Lazos que abrigan”

Las Escuelas N° 8 y N° 76 juntan donaciones para perros y gatos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Por Redacción Red43

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En Esquel se puso en marcha la campaña solidaria “Lazos que abrigan”, una iniciativa impulsada por las Escuelas N° 8 y N° 76 con el objetivo de acompañar a perros y gatos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

 


La propuesta invita a la comunidad a sumarse con donaciones que permitan brindar abrigo y alimentación durante los días más fríos. Bajo el lema “todo suma”, la campaña busca despertar la empatía y el compromiso de los vecinos.

 


Los puntos de recepción se encuentran en ambas instituciones educativas, donde se estarán recibiendo distintos tipos de aportes.

 


¿Qué se puede donar?

 


Alimento balanceado
Arroz, polenta o fideos
Mantas y abrigos en buen estado

 


Desde la organización destacaron la importancia de la colaboración colectiva para poder asistir a los animales que más lo necesitan, especialmente en esta época del año donde las bajas temperaturas representan un riesgo.
Además, invitan a compartir la iniciativa para que llegue a más vecinos y así ampliar la red solidaria.

 

SL

 

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