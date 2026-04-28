Esquel busca el récord de la empanada más grande del mundo

La Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Turismo, organiza una serie de actividades para el próximo fin de semana largo de mayo. El programa incluye la elaboración de una empanada de grandes dimensiones que busca establecer un registro gastronómico. La actividad se realizará el 24 de mayo en el predio de la Sociedad Rural con entrada libre y gratuita.

El responsable del proyecto es Claudio Jaramillo, cocinero de Esquel que obtuvo títulos en certámenes de empanadas y pizzas entre 2022 y 2024. La iniciativa se vincula con el tercer aniversario de su proyecto personal. Jaramillo explicó que la logística requirió la fabricación de un molde especial por parte de una metalúrgica debido al tamaño de la pieza. El cocinero manifestó que la comida será distribuida de manera gratuita entre los asistentes.

La empanada se confeccionará con una sola pieza de masa y relleno de carne vacuna, con un peso estimado de entre 15 y 20 kilos. La preparación contará con la colaboración de estudiantes de la Escuela 510 y diversas instituciones locales. "Tuvimos que pedir un molde especial a una metalúrgica dedicada al rubro de producción de empanadas a gran escala porque no entra en uno normal", señaló el cocinero sobre los aspectos técnicos de la jornada.

Este evento se desarrolla en el marco de FeriArte, una feria de emprendedores y productores que funcionará del 23 al 25 de mayo de 17:30 a 23:00 horas. El encuentro contará con la presencia de Fernanda Toledo, Maximiliano Mieres, Aníbal Ramírez, Selva Rodríguez y Federico Domínguez Fontán. Respecto a este último, Jaramillo expresó que "es uno de los más grandes referentes, un amigo y la persona que a mí me inició en la alta cocina".

E.B.W.