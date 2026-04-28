"Somos unos valientes": Bro´s, nueva cervecería y hamburguesería en Esquel

Bro´s es una nueva propuesta de bar y hamburguesería en el centro de la ciudad de Esquel, en calle Roca 445.
“Abrimos hace aproximadamente un mes”, explicaron Santi y Marilú: “arrancando con una propuesta nueva gastronómica con tragos y cerveza tirada también. Tratamos de apostar a algo nuevo en Esquel y donde la gente pueda venir a pasar un buen momento. Somos unos valientes, por eso tenemos siempre promos, buenos precios, cosas de excelente calidad”.
Amplio menú y promociones: “Tenemos hamburguesas, tenemos sándwiches, tenemos papas fritas, estamos por incorporar a la carta una nueva hamburguesa gigante, que la vamos a alargar seguramente en nuestra cuenta de Instagram, que pueden seguirnos, y vamos a hacer ahí un pequeño sorpresa”.
Propuesta gastronómica y cultural: “Tenemos el día viernes con peña y folclore, con el grupo Quebracho, Kita y Wally, y por último el grupo Dalcio. A partir de las 20 horas vamos a estar abiertos y ya se pueden acercar”.
El local por el momento abre de miércoles a domingos, a partir de las 20 horas en adelante: “La idea es para un futuro también agregar un patio, un patio cervecero y bueno, siempre vamos a estar tratando de innovar con bandas, eventos, DJs, como para poder sumar algo copado que la gente venga a divertirse”.
