Chubut tomó el examen de ingreso a las “Residencias del Equipo de Salud 2026”.

Participaron más de 100 médicos y otros profesionales de la salud, marcando un aumento del 90% con respecto a la cantidad de postulantes del año pasado. La instancia de evaluación se desarrolló simultáneamente en Rawson, donde estuvo presente el recientemente designado nuevo secretario de Salud, Sergio Wisky; Comodoro Rivadavia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quienes resulten seleccionados se desempeñarán en los hospitales de las principales ciudades de la provincia.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, tomó el examen del primer llamado a concurso para cubrir los cargos disponibles en las “Residencias del Equipo de Salud de Chubut 2026”, al cual se presentaron un total de 103 profesionales, de los cuales 59 son médicos.

La destacada convocatoria marca un aumento de alrededor del 90% con respecto a la cantidad de postulantes que el año pasado rindieron el examen de ingreso a las residencias de la provincia.

En ese marco, quienes finalmente resulten seleccionados desempeñarán tareas posteriormente en los Hospitales de Comodoro Rivadavia (Regional y Alvear), Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Rawson y Sarmiento.

Evaluación

La instancia de evaluación se desarrolló en tres sedes: Rawson, en el Tribunal de Cuentas de la provincia; Comodoro Rivadavia, en la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” (UNPSJB); y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Casa del Chubut. Además, se desdobló en dos turnos: en el primero rindieron los médicos y en el segundo los demás profesionales de salud que participaron del llamado.

Momentos antes del examen, el recientemente designado nuevo secretario de Salud, Sergio Wisky, estuvo presente en la sede de la capital provincial, junto a la actual titular de la cartera sanitaria, Denise Acosta, para darles la bienvenida a los postulantes, a quienes les agradecieron por elegir a Chubut para formarse como especialistas.

Además, tanto Wisky como Acosta compartieron sus experiencias personales de formación y resaltaron la importancia de las residencias para el sistema de salud provincial, que está compuesto por múltiples partes interrelacionadas y tiene como propósito cuidar la salud de la población.

En la oportunidad, también estuvieron presentes la directora general de Recursos Humanos, Belina Otero; la directora provincial de Planificación, Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos, Carolina Acuña; y la jefa del Departamento Provincial de las Residencias del Equipo de Salud, Laura Texido.

La instancia de evaluación incluye, además, entrevistas personales a los postulantes, que estarán a cargo de referentes de la Secretaría de Salud del Chubut.

Especialidades

Las especialidades disponibles en Chubut son: Medicina General, Clínica Médica, Pediatría, Cirugía General, Tocoginecología, Ortopedia y Traumatología, Anestesiología, Emergentología, Neumonología Postbásica, Neonatología Articulada, Neonatología Postbásica, Terapia Intensiva de Adultos y Psiquiatría (Residencias Médicas); Salud Mental Comunitaria y Epidemiología (Residencias multiprofesionales); Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales, Enfermería en Cuidados Críticos de Adultos y Salud Pública; y Farmacia Hospitalaria y Bioquímica.

Beneficios

Vale recordar que los beneficios que recibirán los profesionales que se formen como especialistas en Chubut son: espacios formativos con reconocimiento y acreditación por parte del Ministerio de Salud de la Nación; condiciones de cursada y de trabajo acordes a las normativas actuales y adecuadas para la capacitación en servicio; inserción laboral asegurada una vez finalizada la residencia (reserva del cargo); y reconocimiento de la antigüedad al momento del pase a planta, lo cual representa una mayor categoría en la carrera sanitaria.

Además, serán garantizados también todos los beneficios sociales (obra social, jubilación, ART y seguros de vida, adicional por vivienda).