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04 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

"Cafecito & Arte #1": Vaggato propone un encuentro artístico con merienda incluida

Vaggato lanza el primer encuentro de su ciclo "Cafecito & Arte", este jueves 9 de abril de 16 a 18 hs. La propuesta incluye materiales y merienda para modelar porcelana fría. Cupos limitados.
Por Redacción Red43

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Este jueves 9 de abril, la ciudad de Esquel será testigo del lanzamiento de una nueva y relajante propuesta que combina creatividad y gastronomía. Desde Vaggato, han expresado: "Con mucha emoción, largamos el primer encuentro artístico". Se trata del inicio del ciclo denominado "Cafecito & Arte", un espacio pensado para la distensión y el disfrute a través del modelado manual.

 

La invitación está hecha para este jueves, en el horario de 16:00 a 18:00 hs. El encuentro tendrá lugar en la intersección de Belgrano y Rivadavia, lugar donde se encuentra el establecimiento. La propuesta se presenta bajo la premisa de abrir "un ciclo de relax con porcelana fría".

 

Respecto al espíritu del encuentro, desde Vaggato manifestaron: "Los esperamos para pasar una hermosa tarde de cafecito, arte y chismecito". La actividad busca ser un momento agradable y descontracturado para los asistentes, fomentando un ambiente de camaradería mientras se explora la creatividad.

 

Un taller con todo incluido para disfrutar

El primer encuentro de "Cafecito & Arte" tiene un valor de $25000 y se destaca por ser una propuesta integral que incluye todo lo necesario para pasar una tarde perfecta. Según detalla el flyer y la información provista, la inscripción "INCLUYE:":

 

  • "Materiales": Todos los elementos necesarios para trabajar y modelar con la porcelana fría durante el taller.

     

  • "Café con leche o té + 2 medialunas o tostadas con mermelada y manteca/queso crema": Una completa merienda para acompañar la actividad artística y gastronómica.

     

  • "Té llevas tu porta sahumerio o cenicero": La pieza que los participantes realicen y modelen durante el encuentro será suya para llevarse a casa al finalizar la jornada.

     

Desde la organización, en conjunto con Landaia, recuerdan a la comunidad que los interesados deben tener en cuenta que el encuentro cuenta con cupos limitados . Dada la naturaleza de la actividad y el espacio, es necesario realizar una reserva previa para asegurar un lugar directamente a su instagram @vaggato.

 

No te pierdas esta oportunidad de sumarte al primer encuentro de "Cafecito & Arte" este jueves en Esquel. Un espacio ideal para relajarse, crear y compartir una hermosa tarde.

 


 

T.B

 

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