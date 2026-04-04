"Cafecito & Arte #1": Vaggato propone un encuentro artístico con merienda incluida

Este jueves 9 de abril, la ciudad de Esquel será testigo del lanzamiento de una nueva y relajante propuesta que combina creatividad y gastronomía. Desde Vaggato, han expresado: "Con mucha emoción, largamos el primer encuentro artístico". Se trata del inicio del ciclo denominado "Cafecito & Arte", un espacio pensado para la distensión y el disfrute a través del modelado manual.

La invitación está hecha para este jueves, en el horario de 16:00 a 18:00 hs. El encuentro tendrá lugar en la intersección de Belgrano y Rivadavia, lugar donde se encuentra el establecimiento. La propuesta se presenta bajo la premisa de abrir "un ciclo de relax con porcelana fría".

Respecto al espíritu del encuentro, desde Vaggato manifestaron: "Los esperamos para pasar una hermosa tarde de cafecito, arte y chismecito". La actividad busca ser un momento agradable y descontracturado para los asistentes, fomentando un ambiente de camaradería mientras se explora la creatividad.

Un taller con todo incluido para disfrutar

El primer encuentro de "Cafecito & Arte" tiene un valor de $25000 y se destaca por ser una propuesta integral que incluye todo lo necesario para pasar una tarde perfecta. Según detalla el flyer y la información provista, la inscripción "INCLUYE:":

"Materiales" : Todos los elementos necesarios para trabajar y modelar con la porcelana fría durante el taller.

"Café con leche o té + 2 medialunas o tostadas con mermelada y manteca/queso crema" : Una completa merienda para acompañar la actividad artística y gastronómica.

"Té llevas tu porta sahumerio o cenicero": La pieza que los participantes realicen y modelen durante el encuentro será suya para llevarse a casa al finalizar la jornada.

Desde la organización, en conjunto con Landaia, recuerdan a la comunidad que los interesados deben tener en cuenta que el encuentro cuenta con cupos limitados . Dada la naturaleza de la actividad y el espacio, es necesario realizar una reserva previa para asegurar un lugar directamente a su instagram @vaggato.

No te pierdas esta oportunidad de sumarte al primer encuentro de "Cafecito & Arte" este jueves en Esquel. Un espacio ideal para relajarse, crear y compartir una hermosa tarde.

T.B