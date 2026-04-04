Bomberos Voluntarios de Esquel: "Gracias por ayudarnos a cuidar lo que es de todos"

En un gesto de sincera gratitud, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Esquel ha hecho público un sentido mensaje dirigido a toda la comunidad y a las autoridades locales, tras recibir una significativa donación que fortalece la operatividad y el equipamiento de la institución. Este respaldo material y moral llega en un momento crucial para quienes dedican sus vidas a la protección de los vecinos y sus bienes.

En el comunicado emitido, la institución expresó: “Hoy queremos tomarnos un momento para agradecer, de corazón, a toda la comunidad y a nuestras autoridades”. Con estas palabras, los bomberos buscan poner en valor no solo el aporte material reciente, sino la red de contención que la sociedad esquelense ha tejido a su alrededor a lo largo del tiempo.

El mensaje continúa destacando el impacto que tiene cada muestra de colaboración, independientemente de su magnitud: “Cada aporte, cada gesto, cada ayuda, por más pequeña que parezca, tiene un valor inmenso para quienes estamos siempre listos para responder”. Esta frase resalta la importancia de la solidaridad colectiva como pilar fundamental para el sostenimiento de un cuerpo de voluntarios.

El factor humano detrás de la vocación

Más allá de los recursos técnicos y materiales, los Bomberos Voluntarios de Esquel hicieron hincapié en el aspecto humano que sustenta su labor diaria. “Detrás de cada salida, de cada sirena que suena, hay un equipo humano que se sostiene gracias al compromiso y la solidaridad de ustedes”, señalaron, reconociendo que el aliento y el respaldo de la ciudadanía son el motor que impulsa a hombres y mujeres a enfrentar situaciones de riesgo.

Respecto a la esencia de su labor, el comunicado reflexiona: “Ser parte de los Bomberos Voluntarios de Esquel no es solo un servicio, es una vocación que se fortalece con el acompañamiento de toda una comunidad que no nos deja solos. Y eso se siente. Se valora. Nos impulsa a seguir dando lo mejor”. Esta contundente afirmación evidencia el estrecho lazo existente entre la institución y la comunidad a la que sirve.

Un compromiso renovado

Finalmente, el mensaje de agradecimiento culmina reafirmando el compromiso inquebrantable de la institución con la seguridad pública y el bienestar de Esquel, con la confianza reforzada por el apoyo recibido: “Gracias por confiar en nosotros, por estar presentes y por ayudarnos a cuidar lo que es de todos. Seguiremos trabajando con la misma entrega de siempre, con el orgullo de saber que contamos con ustedes. Bomberos Voluntarios de Esquel”.

T.B