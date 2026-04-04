"Costa 82": El nuevo restaurante de Bariloche abierto las 24 horas y manejado por Veteranos

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la ciudad de San Carlos de Bariloche vivió un momento histórico con la inauguración del restaurante “Costa 82”. Este nuevo emprendimiento no es solo una propuesta culinaria, sino un espacio que combina estratégicamente gastronomía, memoria y compromiso social, impulsado directamente por los excombatientes locales.

El acto inaugural contó con la destacada presencia del intendente de la ciudad, Walter Cortés, quien acompañó a los Veteranos de Guerra en este hito fundamental para la institución. Durante la ceremonia, el mandatario municipal realizó la entrega de una placa conmemorativa en reconocimiento formal al proyecto y al esfuerzo empeñado por los protagonistas.

Ubicación estratégica y servicio ininterrumpido

“Costa 82” se encuentra ubicado en una zona privilegiada de Bariloche, específicamente en la calle Juan Manuel de Rosas 435. Esta localización lo sitúa frente al Memorial de Malvinas en la costanera, estableciendo un vínculo visual y simbólico directo con el espacio de recuerdo a los caídos.

Una de las características más innovadoras y destacadas de este nuevo establecimiento es su modalidad de atención: se convierte en el primer restaurante de la ciudad en funcionar las 24 horas, durante todos los días del año, cubriendo una demanda histórica tanto para residentes como para el turismo.

Reconocimiento al esfuerzo y visión solidaria

Durante la inauguración, el intendente Walter Cortés puso en valor el arduo trabajo realizado por la Fundación de Veteranos. Destacó especialmente el esfuerzo constante de los excombatientes, subrayando que su compromiso no se limitó únicamente a su rol histórico durante el conflicto bélico del Atlántico Sur en 1982, sino que continúa vigente en la actualidad a través de acciones concretas que generan empleo genuino y nuevos espacios de encuentro para la comunidad.

En esta jornada cargada de emoción y reconocimiento genuino, el intendente estuvo acompañado por el asesor Agustín Domingo, el director de Relaciones Institucionales Antonio Zidar y la concejal María del Carmen Coronado.

Respecto a la propuesta gastronómica, “Costa 82” ofrece una carta variada que incluye desde platos con marcada identidad patagónica y minutas tradicionales, hasta cafetería de especialidad disponible durante todo el día. Todo esto en un entorno cuidadosamente pensado para disfrutar de la inigualable vista al lago Nahuel Huapi.

Un proyecto con un claro fin solidario

Quizás el aspecto más relevante y distintivo de este proyecto es su noble fin solidario. Según explicaron detalladamente desde el Centro de Veteranos de Bariloche, la totalidad de lo recaudado a través del funcionamiento del restaurante será destinada de manera exclusiva al sostenimiento del Museo y Memorial Malvinas de la ciudad, garantizando así su funcionamiento operativo y su preservación para las futuras generaciones.

De esta manera, el espacio de “Costa 82” se convierte no solo en un nuevo y atractivo polo gastronómico en la costanera, sino también en una herramienta activa y concreta para mantener viva la memoria colectiva y acompañar el trabajo de quienes formaron parte de la historia reciente del país. Cabe destacar que la inauguración se da en la antesala de una nueva edición de la tradicional Vigilia del 1° de abril, reafirmando una vez más el compromiso inquebrantable de la comunidad de Bariloche con el recuerdo y el reconocimiento debido a los excombatientes.

T.B