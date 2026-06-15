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Por Redacción Red43

Brasil: detuvieron a tres instructores por la muerte de una joven en un salto al vacío

Sin cuerdas y tras una negligencia grave, una joven de 21 años murió al caer de un puente en Brasil. Los tres instructores a cargo de la actividad recreativa fueron detenidos con prisión preventiva ante el riesgo de fuga.
Por Redacción Red43

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El trágico episodio ocurrió en la ciudad de Limeira, estado de San Pablo, y ha conmocionado a toda la región. La víctima, de 21 años, perdió la vida al ser lanzada al vacío sin estar conectada al sistema de cuerdas de seguridad, un elemento vital para la práctica de esta actividad de riesgo.

 

El juez Paulo Henrique Stahlberg Natal dispuso la detención preventiva de los tres instructores identificados como Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra. La medida judicial se fundamentó en la gravedad del hecho, caratulado como homicidio con dolo eventual, y en el peligro procesal que representan los imputados.

 

Según la investigación, existen indicios de que los acusados intentaron abandonar la escena inmediatamente después del fatal suceso. Testigos aseguraron que los instructores se cambiaron de ropa y se ocultaron en una zona de vegetación aledaña tras el accidente, lo que reforzó la decisión del magistrado para evitar que entorpezcan la investigación.

 

El fallo judicial subraya que la muerte fue una consecuencia directa de una "negligencia grave". El magistrado destacó que la actividad, comercializada como un evento de alto riesgo, se realizaba de manera informal y sin contar con ninguna habilitación ante las autoridades municipales de Limeira.

 

El momento del salto fue registrado en video por testigos que se encontraban en el puente, imágenes que ahora forman parte del expediente judicial como prueba clave para determinar la cadena de responsabilidades. La falta de un elemento de seguridad tan esencial como la sujeción de cuerdas convirtió una actividad recreativa en una tragedia evitable.

 

Para la justicia brasileña, existe además un riesgo real de reiteración de conductas peligrosas, dado que los imputados ofrecían estos servicios de forma habitual. La causa continúa su curso bajo la lupa de la Fiscalía, que busca esclarecer todos los detalles detrás de esta operativa irregular que terminó con la vida de una joven.

 

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