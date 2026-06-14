Alejandra Klinger es finalista en el Latam Masters de Colombia

Alejandra Klinger, la destacada representante de Esquel en la categoría Máster Elite, logró clasificar a la final del Latam Masters 2026, evento que se está desarrollando en la ciudad de Medellín, Colombia. Esta competencia representa la única semifinal oficial y exclusiva para atletas máster fuera de Estados Unidos, otorgando plazas directas para los ansiados CrossFit Games.

El camino de la chubutense en este certamen internacional tuvo sus altibajos, propios de una competencia de altísimo nivel. Según relató en diálogo con Red43 desde el país cafetero, la primera jornada presentó algunas complicaciones. "Mi primer día no fue muy bueno, tuve un evento más o menos y un segundo evento bastante malo", explicó Klinger, detallando que tuvo dificultades con una soga que estaba muy resbalosa y no logró resolver el ejercicio.

Sin embargo, la resiliencia que caracteriza su trayectoria deportiva salió a relucir durante el segundo día de competencia. En ese sentido, la esquelense destacó su recuperación en la tabla general. "Por suerte en el día dos pude meter dos muy buenos eventos, así que de estar en la posición 17 de la tabla pasé a estar en la posición número nueve", contó sobre su ascenso.

Durante la jornada definitoria de hoy, Klinger logró mantener su rendimiento y aseguró su lugar entre las mejores de su división. "Hoy tuve un evento bueno que me permitió quedarme ahí en las primeras diez, que es donde se hace el corte para pasar, así que logré pasar a la final", celebró la deportista. Ahora, tiene por delante un desafío mayor en la última instancia. Al respecto, confesó que le toca un evento complicado con un ejercicio difícil de ejecutar, pero aseguró: "Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero obviamente que vamos a dar lucha hasta el final".

Cabe recordar que la deportista compite en la categoría de 45 a 49 años y tuvo que trasladar su preparación a Colombia semanas atrás para adaptarse al clima y al exigente nivel de sus rivales. "Es la primera vez que tengo la oportunidad de competir en un evento internacional de este nivel, de este prestigio y estoy súper conforme de haber llegado a donde llegué", expresó con emoción al hacer un balance de su debut a esta escala.

Además de su análisis deportivo, Alejandra aprovechó la ocasión para visibilizar las dificultades y la falta de apoyo que enfrentan los atletas de la ciudad cordillerana. Si bien se mostró sumamente agradecida con las personas que la acompañaron tanto económica como emocionalmente con mensajes de aliento, dejó un mensaje reflexivo sobre la realidad local. "He tenido que hacer ejercicios por primera vez acá porque no tengo los elementos para entrenar en Esquel, y bueno, son esas cosas que nadie ve y que no hay ayuda, ni siquiera en eso, en tener algo tan básico como lo necesario para poder entrenar", lamentó.

Finalmente, la deportista confió en que su participación sirva como un llamado de atención para las autoridades deportivas y la comunidad. "Espero que esto sirva para mejorar de cara a futuro no solo mi deporte, sino en todos los deportistas que hay en Esquel, que somos muchos y hay muchos muy buenos que están peleándola día a día para poder subsistir", concluyó.

EBW