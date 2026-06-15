Corcovado: 50 familias dejan atrás la leña y acceden al gas natural

Durante años, la realidad cotidiana de muchos habitantes de Corcovado estuvo marcada por la adversidad del clima cordillerano y la falta de acceso a un servicio esencial como el gas natural. El caso de Romina, una vecina que debió convivir durante largo tiempo con la necesidad de cortar leña diariamente para enfrentar el frío extremo, es el reflejo de una situación que afectó a decenas de hogares.

Recuperación y obras estratégicas

La solución llegó tras un proceso de gestión que combinó la optimización de recursos y el despliegue de infraestructura. El plan se apoyó en la recuperación de plantas compresoras provenientes de Rosario, las cuales fueron puestas en valor para fortalecer la capacidad operativa de la red provincial.

Estas obras, que forman parte de un plan de infraestructura energética integral en Chubut, permitieron superar las barreras de factibilidad técnica que durante tanto tiempo impidieron que el servicio llegara a los domicilios, a pesar de tener la red troncal en las inmediaciones.

Impacto comunitario

El alcance de esta intervención beneficiará de manera directa a 50 familias de la localidad. Para estos hogares, el acceso al gas natural no solo representa un beneficio económico, sino también un cambio radical en su rutina diaria, garantizando seguridad, confort y una respuesta efectiva ante las bajas temperaturas de la región.

Desde las autoridades provinciales destacaron que este avance es parte de una política activa para eliminar las desigualdades en el acceso a los servicios básicos en las zonas más alejadas de la provincia, priorizando obras que resuelvan necesidades urgentes de los residentes cordilleranos.