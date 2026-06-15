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15 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Puerto Madryn: este fin de semana se podrán visitar los buques de la Armada

Del viernes 19 al domingo 21, el rompehielos Irízar y otras unidades abrirán sus puertas en el Muelle Piedra Buena. La entrada es libre y gratuita.
Por Redacción Red43

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Puerto Madryn se prepara para un fin de semana especial. Con el objetivo de conmemorar una fecha significativa para la identidad local, la Armada Argentina ha organizado tres jornadas de puertas abiertas en el Muelle Comandante Luis Piedra Buena, invitando a vecinos y turistas a conocer de cerca sus principales unidades navales.

 

La actividad se desarrollará los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de junio, en un horario extendido de 10:00 a 18:00. Durante este tiempo, los visitantes podrán subir a bordo y recorrer unidades emblemáticas de la fuerza:

 

- ARA “Almirante Irízar”: El majestuoso rompehielos insignia de las campañas antárticas.

 

- ARA “Sarandí”: El destructor de gran porte.

 

- ARA “Robinson”: Una de las corbetas más operativas de la Armada.

 

- ARA “Storni”: El patrullero oceánico de reciente incorporación.

 

Información para los visitantes

 

La propuesta es de carácter libre y gratuito y está pensada para el disfrute de familias y visitantes que deseen conocer las funciones y el trabajo cotidiano de los marinos argentinos.

 

Desde la organización, que cuenta con el apoyo de la Administración Portuaria de Puerto Madryn y la Municipalidad local, recordaron que es indispensable que los menores de edad ingresen acompañados por un adulto responsable.

 

Esta iniciativa no solo ofrece una experiencia única para recorrer tecnología naval de primer nivel, sino que también refuerza el vínculo histórico y afectivo de la ciudad con el mar y la presencia de la Armada en la región.

 

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