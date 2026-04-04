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Por Redacción Red43

Chubut: Conforman Mesas Intersectoriales para prevenir consumos problemáticos

La Secretaría de Salud provincial resaltó la conformación de espacios colectivos en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Buscan articular respuestas integrales y territoriales ante adicciones.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, destacó la reciente conformación de las Mesas Intersectoriales de Prevención de Consumos Problemáticos en las ciudades de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, que cuentan con la activa participación de integrantes de los equipos de salud de los Hospitales y los Centros Integrales de Tratamiento (CIT) de las Problemáticas de Consumo locales.

 

Al respecto, la directora provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Valeria Nazar, señaló que “las mesas intersectoriales de prevención son coordinadas por los equipos de los Centros Integrales de Tratamiento (CIT) de las Problemáticas de Consumo de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, y cuentan con la colaboración de los municipios y distintos sectores de la sociedad, para abordar de manera integral estos problemas”.

 

Asimismo, la referente provincial valoró que “estas iniciativas locales son espacios colectivos fundamentales para abordar una problemática muy compleja, que nos interpela como Estado y sociedad”, y reafirmó “el compromiso de la Secretaría de Salud de impulsar estrategias con perspectiva de derechos y territorialidad, que escuchan las realidades locales y promueven la participación activa de la comunidad y de distintas instituciones, como la Justicia, Educación, ONG, iglesias y clubes, entre otras”.

 

Beneficios de la intersectorialidad

 

Por otro lado, Valeria Nazar precisó que “las adicciones no son problemáticas individuales, aisladas, sino que son multicausales y, en tal sentido, requieren de respuestas integrales, colectivas, sostenidas y articuladas”, razón por la cual afirmó que “la intersectorialidad permite un mejor uso de recursos, ofrecer respuestas más completas y un mayor alcance en la comunidad”.

 

T.B

 

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