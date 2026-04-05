Tradiciones de Pascua: del origen religioso a las costumbres más insólitas del mundo

El origen de esta festividad se encuentra en la tradición judía con el Pésaj, que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. El término proviene del hebreo y significa paso o salto, haciendo referencia al relato bíblico del paso del ángel de la muerte sobre las casas de los hebreos. Con la expansión del cristianismo, la fecha adquirió un nuevo significado centrado en la resurrección de Jesucristo, simbolizando el paso de la muerte a la vida eterna.

En el ámbito religioso las interpretaciones presentan matices fundamentales. Para el judaísmo el Pésaj es una fiesta de libertad que dura ocho días donde se consume tradicionalmente pan ácimo. Por su parte, para el mundo cristiano el Domingo de Pascua marca el cierre de la Semana Santa. Esta diferencia se observa también en los calendarios, ya que mientras católicos y protestantes se rigen por el calendario gregoriano, la Iglesia Ortodoxa utiliza el juliano, lo que suele desplazar sus fechas de celebración respecto a las nuestras.

Alrededor del mundo las costumbres han evolucionado hacia formas muy peculiares según la cultura local. En México es muy tradicional la quema de los Judas, donde se hacen explotar figuras de cartón. Según explican quienes participan de esta tradición, se busca representar la victoria sobre la traición y el mal. En contraposición, en los países del norte como Finlandia, los niños se visten como pequeños brujos con ropas coloridas y recorren las casas con ramas de sauce decoradas para atraer buenas energías.

Los huevos también tienen sus variantes culturales. En Grecia, por ejemplo, se suelen teñir de forma natural. Tal como indican los residentes de esa región, los huevos se hierven y se tiñen de rojo para representar la sangre de Cristo y su resurrección, alejándose de la tendencia comercial del chocolate. En la isla de Corfú la celebración incluye el lanzamiento de ollas de cerámica desde los balcones, una costumbre que busca estallar lo viejo para dar la bienvenida a lo nuevo durante el Sábado Santo.

Por último, el caso de Australia destaca por su conciencia ambiental. Debido a que los conejos son considerados una especie invasora que daña el ecosistema, la sociedad ha impulsado un cambio de paradigma. Las empresas locales ahora fabrican figuras de chocolate inspiradas en el Bilby de Pascua, un marsupial nativo de orejas largas que se encuentra en peligro. De esta manera los ciudadanos logran mantener viva la tradición del dulce pero aprovechando la fecha para concientizar sobre la protección de su fauna autóctona.

E.B.W.