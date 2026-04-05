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05 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Aldea Escolar: trabajo en equipo por el barrio

Vecinos de la Junta Vecinal Vecinos Unidos y la Municipalidad de Trevelin coordinaron tareas de poda y limpieza durante el fin de semana largo, logrando optimizar recursos y mejorar el entorno local. 
Por Redacción Red43

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Durante los días feriados de este último fin de semana largo, los habitantes de Aldea Escolar llevaron adelante una serie de tareas de poda general en distintos sectores de la comunidad. Las acciones fueron planificadas de manera estratégica y coordinadas directamente con la Dirección de Servicios Públicos y Recolección de Residuos, lo que permitió que los restos de vegetación fueran retirados de forma inmediata por el personal municipal. Esta articulación favoreció un desarrollo ordenado de las tareas y permitió optimizar los tiempos de trabajo en todo el sector.

 

La iniciativa contó con una amplia participación de los vecinos, quienes no solo intervinieron en los frentes de sus viviendas, sino que también colaboraron activamente en diversos espacios comunes. De las jornadas participaron el presidente de la Junta Vecinal, Julio Mellado, y el tesorero Manolo Mendoza, quienes trabajaron a la par de los residentes para fortalecer el espíritu comunitario.

 

Al respecto, el secretario coordinador de Gabinete, Livio Espinoza, destacó la importancia de este vínculo entre el Estado y la sociedad civil. El funcionario manifestó que este tipo de acciones son las que más benefician a la comunidad, porque reflejan un trabajo conjunto donde hay una respuesta concreta del Municipio a una organización previa de los vecinos. En ese sentido, Espinoza agregó que cuando existe planificación y articulación, los resultados son más eficientes y se logran objetivos en menos tiempo. Finalmente, el secretario extendió un agradecimiento al director de Servicios Públicos, Rubén Zapata, y a su equipo por trabajar durante los feriados para dar respuesta a las necesidades de la comunidad.

 

 

 

 

E.B.W.

 

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