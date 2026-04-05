Investigan el hallazgo de un hombre baleado en Puerto Madryn

El hecho se produjo durante la mañana del sábado, alrededor de las 10:30, en un acceso alternativo situado a unos 9 kilómetros de la zona urbana en dirección a la Ruta Nacional 3. Tras un aviso del Centro de Monitoreo, el personal policial se desplazó hasta el lugar y localizó una camioneta Ford Ecosport de color azul estacionada. A escasa distancia del vehículo, el hombre permanecía tendido en el suelo con rastros de sangre en la zona del pecho.

Debido a la urgencia del caso, el herido fue derivado inmediatamente al hospital zonal, donde permanece bajo cuidados críticos. Un detalle que llamó la atención de los investigadores es que, si bien en la escena se incautó una carabina calibre .22, el informe médico inicial indicó que las heridas serían de perdigones de escopeta. Esta discrepancia técnica mantiene abiertas todas las líneas de investigación sobre cómo se originó el disparo y si existió la intervención de otras personas en el lugar.

Efectivos de Criminalística, Investigaciones y la División Canes realizaron un amplio operativo en el sector rural. Se tomaron muestras de ADN en el rodado, se secuestraron elementos personales como anteojos y una gorra, y se llevaron a cabo rastrillajes con perros entrenados para seguir pistas desde el interior de la camioneta. Además, los uniformados incautaron el teléfono celular, la billetera y las prendas de vestir del damnificado para su análisis.

La causa judicial está bajo la dirección del fiscal Emiliano Otero, quien ordenó pericias exhaustivas sobre el arma hallada, un proyectil y una vaina servida. Hasta el momento, las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre lo sucedido mientras aguardan por la evolución de salud de la víctima y los resultados de las inspecciones odorológicas y químicas solicitadas.

Fuente: ABCDiario

E.B.W.