Preocupación por hallazgo de jeringas y ampollas a la vera de la ruta

El atleta olímpico Joaquín Arbe difundió una serie de registros donde se observa la presencia de jeringas, agujas, ampollas y sobres de gel energizante descartados a la vera de la ruta. El hallazgo se produjo mientras el deportista esquelense realizaba sus entrenamientos habituales en coincidencia con el desarrollo de una competencia de ciclismo en la zona. Las imágenes generaron diversas reacciones en la comunidad deportiva, por lo que el maratonista explicó que el material estaba tirado en la vía pública y que su intención al publicarlo no es perjudicar a ninguna agrupación ni a la organización de ningún evento deportivo.

Ante la repercusión de los videos, difundidos en redes sociales, el corredor propuso una alternativa para garantizar la transparencia en las competencias sin que esto represente un gasto para los competidores o los organizadores. Arbe señaló que los controles antidoping oficiales tienen costos superiores a los 500 dólares, por lo que sugirió aplicar controles de salud preventivos mediante hemogramas de rutina, tal como se realiza en grandes competencias nacionales como el Desafío al Río Pinto. Estos estudios permitirían detectar irregularidades en los valores sanguíneos de los deportistas que disputan los primeros puestos y los premios económicos.

El maratonista manifestó su voluntad de colaborar activamente para que el deporte sea limpio, ofreciéndose a cooperar personalmente para lograr que se puedan realizar estudios de sangre para los atletas destacados en las próximas carreras de la ciudad. Según detalló, estos controles consisten en un análisis simple que no modificaría los costos de inscripción ni la logística de las agrupaciones. La propuesta busca que todos los participantes compitan en igualdad de condiciones y que la gente pueda ver que se trata de una disciplina transparente. Negó las acusaciones de plantar esos elementos a la vera de la ruta durante la última carrera realizada en la zona, y aseguró que tiene guardados esos elementos hallados para analizarlos y conocer de qué se trata específicamente.

"Me encuentro con gel tirado y con esas jeringas, agujas y las ampollitas tiradas al borde de la ruta y lo publiqué porque no sé qué tiene de malo en realidad, porque estaba tirado", explicó Arbe sobre el origen de las imágenes. Respecto a su iniciativa para las futuras competencias, el atleta olímpico afirmó que "yo no tengo problema en hacerme cargo de colaborar con la organización con cuatro o cinco controles de salud en las carreras más importantes de Esquel". En ese sentido, remarcó que "si los ciclistas dicen que todos corren limpio y que no hay ningún problema, tendrían que aceptar la propuesta que yo hago".

E.B.W.