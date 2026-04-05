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05 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Expedición arqueológica en Isla de los Estados

Especialistas del Conicet y la UBA realizaron la primera campaña arqueológica sistemática en la Isla de los Estados, revelando su rol estratégico como base de recursos para las Islas Malvinas. 
Por Redacción Red43

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Un equipo de investigadores del Conicet y la Universidad de Buenos Aires completó con éxito la primera campaña arqueológica sistemática en la Isla de los Estados. El trabajo de campo, realizado con el apoyo de la Armada Argentina, permitió registrar asentamientos del siglo XIX que resultan fundamentales para entender la logística y la presencia soberana en el Atlántico Sur.

 

La expedición se centró en relevar instalaciones vinculadas a la explotación de madera y recursos marinos. Estos asentamientos eran puntos clave para el sostenimiento de la colonia argentina en las Islas Malvinas antes de la ocupación británica, demostrando una red de conexión económica y política activa en la región.

 

Carlos Landa, investigador del Conicet y director del equipo, destacó el valor de los hallazgos realizados durante los quince días de trabajo en el terreno. “Esta campaña no solo busca producir conocimiento científico, sino también poner en valor el patrimonio histórico de la isla y fortalecer la memoria y la soberanía en el territorio”, explicó el arqueólogo respecto al sentido de la misión.

 

Los especialistas lograron identificar estructuras que formaban parte del esquema productivo diseñado por Luis Vernet. Al respecto, Landa sostuvo que el motivo principal de la misión fue ampliar la información sobre esta isla que desempeñó un rol estratégico y económico clave en el siglo XIX, sirviendo como base de aprovisionamiento de madera para las Islas Malvinas durante la gobernación argentina.

 

El proyecto, denominado Aquí hay dragones, continuará con el análisis de los materiales recolectados en Buenos Aires. Los investigadores consideran que estos restos materiales son testimonios físicos del esfuerzo argentino por consolidar la administración del territorio austral y su vínculo indisoluble con el archipiélago malvinense.

 

 

 

 

 

E,B.W.

 

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